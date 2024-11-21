مستعمرون يكسرون مركبة مواطن من ياسوف شرق سلفيت

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN - أقدم مستعمرون، اليوم الخميس، على تكسير مركبة مواطن من بلدة ياسوف شرق سلفيت.

وذكر رئيس مجلس قروي ياسوف وائل ابو ماضي، أن مستعمرين اعتدوا على مركبة المواطن مجاهد راضي عطياني اثناء قطفه ثمار الزيتون في منطقة المحاور.

ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.