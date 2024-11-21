مستعمرون يكسرون مركبة مواطن من ياسوف شرق سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - أقدم مستعمرون، اليوم الخميس، على تكسير مركبة مواطن من بلدة ياسوف شرق سلفيت.
وذكر رئيس مجلس قروي ياسوف وائل ابو ماضي، أن مستعمرين اعتدوا على مركبة المواطن مجاهد راضي عطياني اثناء قطفه ثمار الزيتون في منطقة المحاور.
ويشهد موسم قطف ثمار الزيتون في الضفة الغربية هذا العام اعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.
وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (60 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.
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