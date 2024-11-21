الأردن تدين مجزرتي الاحتلال في بيت لاهيا والشيخ رضوان

MENAFN - Palestine News ) عمّان / PNN- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، جريمة الاحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا في بيت لاهيا، ومنزلا في حي الشيخ رضوان في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الجريمة تعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وجريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع.

‏وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، على رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها الاستهداف الممنهج للمدنيين الأبرياء، في ظل عجز مجلس الأمن مرة أخرى يوم أمس، عن التوصل لقرار يفرض وقف النار والدمار والكارثة الإنسانية التي يخلفها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

‏وجدد، مطالبته المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف عدوانها المتواصل على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف جرائمها بحق شعبنا، ومحاسبة المسؤولين عنها.