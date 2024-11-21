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وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص على تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية

11/21/2024 5:18:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على مواصلة تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية في مملكة البحرين، وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة وتبسيط الإجراءات التي ترفع من جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لمختلف المتعاملين، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والإجراءات التجارية، ويدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك لدى مشاركته في حفل غداء أقامه نادي روتاري السلمانية، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، ورجال الأعمال المهتمين بالقطاع الصناعي والتجاري.
وخلال الحفل، استعرض الوزير الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة بهدف الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك من خلال عقد مختلف الاتفاقيات في مجال الأعمال والاستثمارات، والحرص على تبادل الخبرات، وذلك تماشيًا مع أهداف وأولويات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

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