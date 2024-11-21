وزير الصناعة والتجارة يؤكد الحرص على تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على مواصلة تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية في مملكة البحرين، وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة وتبسيط الإجراءات التي ترفع من جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لمختلف المتعاملين، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والإجراءات التجارية، ويدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك لدى مشاركته في حفل غداء أقامه نادي روتاري السلمانية، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، ورجال الأعمال المهتمين بالقطاع الصناعي والتجاري.
وخلال الحفل، استعرض الوزير الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة بهدف الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك من خلال عقد مختلف الاتفاقيات في مجال الأعمال والاستثمارات، والحرص على تبادل الخبرات، وذلك تماشيًا مع أهداف وأولويات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
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