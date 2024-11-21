الشاعرة الفلسطينية لينا تفاحة تفوز بجائزة الكتاب الوطني في أميركا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - فازت الشاعرة الفلسطينية- الأميركية لينا تفاحة، على جائزة الشعر عن مجموعتها "شيء ما عن العيش"، وذلك في الدورة 75 لجائزة الكتاب الوطني، والتي أقيمت في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وألقت الشاعرة تفاحة كلمة مؤثرة، طالبت فيها الإدارة الأميركية بوقف دعم إسرائيل بأسلحة الإبادة الجماعية.

كما أعلن عن الفائزين بالجائزة، في مختلف الفئات، حيث تأهل لنهائيات الجائزة مجموعة من الكتاب العرب، منهم الروائية الكويتية بثينة العيسى في فرع الأدب المترجم عن روايتها "حارس سطح العالم" الصادرة عن دار (ريستلس بوكس) الأميركية بترجمة كل من سواد حسين ورانيا عبد الرحمن، وترشح للجائزة كذلك الشاعر الفلسطيني فادي جودة.

وفاز الروائي الأميركي بيرسيفل إيفرت في فرع الرواية عن روايته (جيمس)، وفازت التايوانية يانغ شوانغزي عن روايتها (مذكرات السفر إلى تايوان)، وفاز جيسون دي ليون عن كتابه (الجنود والملوك: البقاء والأمل في عالم تهريب البشر) في فئة الأدب غير الروائي، كما فازت الأمريكية من أصل سوري شفاء صفدي بفئة أدب الشباب عن روايتها "كريم بالمنتصف".

لينا خلف تفاحة، تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، لها العديد من قصائدها مستوحاة من تجربة عبور الحدود الثقافية والجغرافية والسياسية، والحدود بين اللغات، وبين الحاضر والماضي، حائزة على جائزة "سيلفياس" لعام 2016 لكتابها العربي في نيوسلاند، ونشرت مقالاتها في صحيفة سياتل تايمز، والأهرام ويكلي، وكينيون ريفيو أونلين. ترجمت السيناريو الحائز على عدة جوائز للفيلم الروائي "عندما رأيتك"، كتابة وإخراج آن ماري جاسير. ترجمت "أنا ضيف على هذه الأرض".