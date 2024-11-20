الأهلي يستعيد المجحد

الأهلي يستعيد المجحد
التاريخ
11/20/2024 11:31:12 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استعاد الأهلي نجم وسطه الغائب، محمد المجحد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي لحقت به نهاية الموسم الماضي، وشارك المجحد في تدريبات قلعة الكؤوس الأخيرة، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، وسيدرس مدرب الراقي، الألماني ماتياس يايسله الطريقة التي يمكن من خلالها الاستفادة من اللاعب بقيده في قائمة الفريق التي استبعد منها خلال القيد الصيفي، وذلك خلال الفترة الشتوية.
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