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الأهلي يستعيد المجحد

11/20/2024 11:31:12 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الأهلي نجم وسطه الغائب، محمد المجحد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي لحقت به نهاية الموسم الماضي، وشارك المجحد في تدريبات قلعة الكؤوس الأخيرة، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، وسيدرس مدرب الراقي، الألماني ماتياس يايسله الطريقة التي يمكن من خلالها الاستفادة من اللاعب بقيده في قائمة الفريق التي استبعد منها خلال القيد الصيفي، وذلك خلال الفترة الشتوية.

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