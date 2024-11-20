((سيتا سوليتير)) لماكينات ((سى إن سى)) تستثمر 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع ثانٍ

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة ((سيتا سوليتير)) المتخصصة فى تصنيع
ماكينات CNC ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع
جديد على مساحة 5 آلاف متر مربع فى مدينة طربول الصناعية.
وقال كريم ياسر، العضو المنتدب للشركة، إن ((سيتا سوليتير)) تتفاوض مع بنوك محلية لاقتراض 150 مليون جنيه للبدء فى الأعمال الإنشائية للمصنع خلال العام المقبل.
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وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية بعد تشغيل المصنع الجديد إلى 6 آلاف ماكينة سنوياً، بمبيعات متوقعة تصل إلى مليار جنيه بحلول عام 2030.
وأوضح أن الشركة تتطلع إلى تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 60 مليون جنيه مبيعات متوقعة بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة منذ عام 2006 حتى 2014 كانت تعمل وكيلاً لصالح أربع شركات صينية، هى: ((سن فنج))، ((سوبر ستار))، ((مارس))، و((مودو)). عملنا وكيلاً لشركات أجنبية لمدة 6 سنوات وبعدها تحولنا إلى التصنيع المحلى
وأضاف أن الشركة تصدر إنتاجها إلى نحو 7 دول، على رأسها السعودية من خلال شركة Perfect Machines، بالإضافة إلى السودان، ليبيا، الجزائر، الكويت، البحرين، قطر، والأردن.
وارتفعت الصادرات الهندسية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالى بنسبة 25.6% لتسجل 3.9 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وذكر أن الشركة أسست مصنعها الأول بمدينة السادات عام 2018 على مساحة ألف متر مربع، بحجم استثمارات يتجاوز 100 مليون جنيه، وينتج المصنع 6 أنواع من الماكينات، ولكل نوع عشرة مقاسات، وهي: ((ليزر، فايبر، بلازما، ماركينج، راوتر، الزجاج)).
وتابع: ((يوجد إمكانية لتصنيع ماكينات حسب الطلب، تتناسب مع احتياجات العميل وطبيعة كل صناعة على حدة، بالإضافة إلى توفير أحجام متنوعة وخدمات ما بعد البيع)).
كما تستهدف الشركة التصدير إلى السوقين الأمريكى والأوروبى، بدعم من حصول الشركة على شهادة الأيزو التى تسهل نفاذ الماكينات إلى هذه الأسواق، بجانب سرعة عملية الشحن بين مصر وهذه الدول مقارنة بالصين.
وأضاف أنه تم طرح أول ماكينة فايبر متخصصة فى تقطيع المعادن حتى 3 سم ((Fiber Laser Cutting Machine))، وهى ماكينة معروفة فى الأسواق العالمية، فى بداية العام الجارى.
وتستهدف الشركة تصنيع ماكينات اللحام والثنيات.
وقال ((ياسر))، إن الشركة تورد منتجاتها إلى قطاعات مختلفة، مثل الصناعات الخشبية، التسويق والدعاية، صناعة الجلود وخاصة الأحزمة والأحذية، الصناعات الهندسية والمعدنية، الأثاث المعدنى، وصناعة الطائرات والسيارات. 100 مليون جنيه استثمارات مصنع الشركة بمدينة ((السادات)) حالياً
وذكر ((ياسر))، أن نسبة المكون المحلى فى المنتج تصل إلى 60%، وتتضمن خامات الحديد والنحاس والألومنيوم، بينما تستورد الشركة المواتير ووحدات التحكم وقطع الغيار من الصين وتركيا، وهما أبرز المنافسين فى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف فتح مركز تدريبى أمام الراغبين فى تعلم تصميم، وتشغيل، وصيانة ماكينات CNC بحلول عام 2025، مع التركيز على التدريب العملى على الماكينات وزيارات للمصنع.
توقع أن يتم تطوير المركز مستقبلاً ليصبح مدرسة متخصصة لماكينات التحول الرقمى CNC.
ولفت ((ياسر)) إلى أن الشركة ستسهم فى معرض ((دى جى ساين)) لماكينات الدعاية والإعلان، المقرر عقده يوم 25 من شهر ديسمبر المقبل؛ حيث سيتم طرح جميع الماكينات الجديدة التى صنعتها الشركة.
كما تخطط الشركة للمشاركة فى معارض أخرى بالرياض وكينيا خلال العام المقبل.
وتابع: ظهور صناعات جديدة فى السوق المصرى يخلق فرصاً عدة للصناعات المغذية، ويفتح الباب أمام منتجات لم تُصنع محلياً.
استطرد أنه رغم بعض الصعوبات التى تواجه القطاع الصناعي، فإنَّها أظهرت احتياجات عديدة تصلح كفرص ويجب استثمارها.
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