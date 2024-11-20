((سيتا سوليتير)) لماكينات ((سى إن سى)) تستثمر 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع ثانٍ

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ((سيتا سوليتير)) المتخصصة فى ماكينات CNC ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لإنشاء جديد على مساحة 5 آلاف متر مربع فى مدينة طربول الصناعية.

وقال كريم ياسر، العضو المنتدب للشركة، إن ((سيتا سوليتير)) تتفاوض مع بنوك محلية لاقتراض 150 مليون جنيه للبدء فى الأعمال الإنشائية للمصنع خلال العام المقبل.

موضوعات((مناجم أبومروات)) تتوقع ارتفاع احتياطيات الذهب إلى نصف مليون أوقية ((تنمية المشروعات)) يضاعف حدود التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة “توفيق”: 37% حصة سوقية لـ((زيرو تك)) من منتجات الأمان والمراقبة

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية بعد تشغيل المصنع الجديد إلى 6 آلاف ماكينة سنوياً، بمبيعات متوقعة تصل إلى مليار جنيه بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركة تتطلع إلى تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 60 مليون جنيه مبيعات متوقعة بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة منذ عام 2006 حتى 2014 كانت تعمل وكيلاً لصالح أربع شركات صينية، هى: ((سن فنج))، ((سوبر ستار))، ((مارس))، و((مودو)).

وأضاف أن الشركة تصدر إنتاجها إلى نحو 7 دول، على رأسها السعودية من خلال شركة Perfect Machines، بالإضافة إلى السودان، ليبيا، الجزائر، الكويت، البحرين، قطر، والأردن.

وارتفعت الصادرات الهندسية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالى بنسبة 25.6% لتسجل 3.9 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وذكر أن الشركة أسست مصنعها الأول بمدينة السادات عام 2018 على مساحة ألف متر مربع، بحجم استثمارات يتجاوز 100 مليون جنيه، وينتج المصنع 6 أنواع من الماكينات، ولكل نوع عشرة مقاسات، وهي: ((ليزر، فايبر، بلازما، ماركينج، راوتر، الزجاج)).

وتابع: ((يوجد إمكانية لتصنيع ماكينات حسب الطلب، تتناسب مع احتياجات العميل وطبيعة كل صناعة على حدة، بالإضافة إلى توفير أحجام متنوعة وخدمات ما بعد البيع)).

كما تستهدف الشركة التصدير إلى السوقين الأمريكى والأوروبى، بدعم من حصول الشركة على شهادة الأيزو التى تسهل نفاذ الماكينات إلى هذه الأسواق، بجانب سرعة عملية الشحن بين مصر وهذه الدول مقارنة بالصين.

وأضاف أنه تم طرح أول ماكينة فايبر متخصصة فى تقطيع المعادن حتى 3 سم ((Fiber Laser Cutting Machine))، وهى ماكينة معروفة فى الأسواق العالمية، فى بداية العام الجارى.

وتستهدف الشركة تصنيع ماكينات اللحام والثنيات.

وقال ((ياسر))، إن الشركة تورد منتجاتها إلى قطاعات مختلفة، مثل الصناعات الخشبية، التسويق والدعاية، صناعة الجلود وخاصة الأحزمة والأحذية، الصناعات الهندسية والمعدنية، الأثاث المعدنى، وصناعة الطائرات والسيارات.

وذكر ((ياسر))، أن نسبة المكون المحلى فى المنتج تصل إلى 60%، وتتضمن خامات الحديد والنحاس والألومنيوم، بينما تستورد الشركة المواتير ووحدات التحكم وقطع الغيار من الصين وتركيا، وهما أبرز المنافسين فى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف فتح مركز تدريبى أمام الراغبين فى تعلم تصميم، وتشغيل، وصيانة ماكينات CNC بحلول عام 2025، مع التركيز على التدريب العملى على الماكينات وزيارات للمصنع.

توقع أن يتم تطوير المركز مستقبلاً ليصبح مدرسة متخصصة لماكينات التحول الرقمى CNC.

ولفت ((ياسر)) إلى أن الشركة ستسهم فى معرض ((دى جى ساين)) لماكينات الدعاية والإعلان، المقرر عقده يوم 25 من شهر ديسمبر المقبل؛ حيث سيتم طرح جميع الماكينات الجديدة التى صنعتها الشركة.

كما تخطط الشركة للمشاركة فى معارض أخرى بالرياض وكينيا خلال العام المقبل.

وتابع: ظهور صناعات جديدة فى السوق المصرى يخلق فرصاً عدة للصناعات المغذية، ويفتح الباب أمام منتجات لم تُصنع محلياً.

استطرد أنه رغم بعض الصعوبات التى تواجه القطاع الصناعي، فإنَّها أظهرت احتياجات عديدة تصلح كفرص ويجب استثمارها.