المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحصل على شهادة الأيزو العالمية في إدارة أمن المعلومات من RICI

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن حصولها على شهادة الأيزو 27001:2022 المرموقة في إدارة أمن المعلومات، بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق الداخلي والخارجي بنجاح، وحصولها على الاعتماد الرسمي من شركة RICI المتخصصة في فحص تطبيق معايير شهادات الأيزو وتطبيق هذه المعايير على الأجهزة المركزية بالمؤسسة.
وأكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية البيانات، حيث تعتمد المؤسسة بشكل مستمر على أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة المعلومات وخصوصيتها، وإدارة المخاطر التي تهدد أمن البيانات بفعالية. وأعرب الشيخ علي بن خليفة عن تقديره لفريق العمل، مثنيًا على جهودهم الدؤوبة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يُعزز من ضوابط أمن المعلومات.
من جانبه أوضح حسن عبدالعزيز مراد مدير إدارة تقنية المعلومات بأن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتحقيق الاستدامة في الأمان الرقمي، حيث تم إجراء تعديلات شاملة على سياسات أمن المعلومات، وتدريب الفريق على الوعي الأمني، إلى جانب تنفيذ معايير صناعية لحماية البيانات والتصدي لأية تهديدات أمنية محتملة. مؤكدًا الحرص على ثقة المستفيدين وضمان الالتزام المستمر باللوائح والتشريعات ذات الصلة، مما يجعل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في طليعة المؤسسات التي تتبنى أنظمة الأمان الرقمي.
وتُعد شهادة الأيزو 27001:2022 معيارًا دوليًا رفيعًا لإدارة أمن المعلومات، تصدره المنظمة الدولية للمعايير (ISO) وتحدد متطلبات إنشاء نظام شامل لإدارة أمن المعلومات، وتطبيقه وتحسينه بشكل مستمر ضمن إطار يعزز ثقة العملاء وشركاء المؤسسة في أنظمتها.
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