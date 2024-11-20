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المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحصل على شهادة الأيزو العالمية في إدارة أمن المعلومات من RICI

11/20/2024 5:18:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن حصولها على شهادة الأيزو 27001:2022 المرموقة في إدارة أمن المعلومات، بعد اجتيازها جميع مراحل التدقيق الداخلي والخارجي بنجاح، وحصولها على الاعتماد الرسمي من شركة RICI المتخصصة في فحص تطبيق معايير شهادات الأيزو وتطبيق هذه المعايير على الأجهزة المركزية بالمؤسسة.
وأكد الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الأمان وحماية البيانات، حيث تعتمد المؤسسة بشكل مستمر على أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة المعلومات وخصوصيتها، وإدارة المخاطر التي تهدد أمن البيانات بفعالية. وأعرب الشيخ علي بن خليفة عن تقديره لفريق العمل، مثنيًا على جهودهم الدؤوبة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يُعزز من ضوابط أمن المعلومات.
من جانبه أوضح حسن عبدالعزيز مراد مدير إدارة تقنية المعلومات بأن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتحقيق الاستدامة في الأمان الرقمي، حيث تم إجراء تعديلات شاملة على سياسات أمن المعلومات، وتدريب الفريق على الوعي الأمني، إلى جانب تنفيذ معايير صناعية لحماية البيانات والتصدي لأية تهديدات أمنية محتملة. مؤكدًا الحرص على ثقة المستفيدين وضمان الالتزام المستمر باللوائح والتشريعات ذات الصلة، مما يجعل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في طليعة المؤسسات التي تتبنى أنظمة الأمان الرقمي.
وتُعد شهادة الأيزو 27001:2022 معيارًا دوليًا رفيعًا لإدارة أمن المعلومات، تصدره المنظمة الدولية للمعايير (ISO) وتحدد متطلبات إنشاء نظام شامل لإدارة أمن المعلومات، وتطبيقه وتحسينه بشكل مستمر ضمن إطار يعزز ثقة العملاء وشركاء المؤسسة في أنظمتها.

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