دعوات لإجراءات تنشط السياحة الداخلية في الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدم خبراء سياحيون حزمة من الإجراءات التي يعتقدون أن تطبيقها سيلعب دورا في تنشيط السياحة الداخلية في ظل أهميتها في دعم القطاع السياحي بشكل عام.

ولفت هؤلاء إلى أهمية تخفيض أسعار الخدمات المقدمة للسياح الداخليين وتحسين البنية التحتية والترويج والتسويق للمواقع والأثرية، وهذه كلها كما يرون خطوات أساسية في تحسين مكانة السياحة الداخلية، بحسب الغد.

ودعا الخبير في القطاع السياحي د. سليمان الفرجات التسويق والترويج للمواقع الأثرية والسياحية المنتشرة في مختلف مناطق الأردن لإيصال رسائل توضيحية تبث شرحا كاملا يحفز السائح المحلي.

وأشار الفرجات الذي كان يشغل منصب رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سابقا إلى أهمية تطوير المنتج السياحي ليكون ضمن اهتمام السائح المحلي ويلبي احتياجاته وأسرته.

وأضاف الفرجات "الأسعار تلعب دورا مهما في تنشيط السياحة الداخلية إذ يجب العمل على تخفيضها لتكون ضمن ميزانية المواطن الذي يبحث عن خدمات سياحية مناسبة لمستوى دخله".

وأكد الفرجات ضرورة العمل ضمن شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص بالإضافة إلى أبناء المجتمعات المحلية لتقديم منتج سياحي ملفت ويلبي احتياجات المواطن.

وطالب الفرجات الجهات المعنية بضرورة الابتعاد عن الخطط الأنية في ظل وجود الأزمات السياسية في دول الجوار والبحث عن آلية طويلة الأمد لتعزيز مكانة السياحة الوافدة من مختلف دول العالم بالشكل عامة وتنشيط السياحة الداخلية والاعتماد عليها بشكل خاص لتكون بديلا حقيقيا وفعالا يحمي القطاع والاستثمار الموجود فيه.

وقال الخبير السياحي محمود الخصاونة إن السياحة المحلية أو الداخلية تلعب دورا مهما في إسناد القطاع كما حصل في جائحة كورونا إذ كانت المنقذ للقطاع السياحي.

وأكد أن السائح المحلي هو مصدر الدخل في ظل وجود أزمات واضطرابات ويجب توفير بيئة سياحية مناسبة له ليحافظ على استمرار نشاط القطاع السياحي.

وأشار الخصاونة إلى أن السياحة الداخلية هي مصدر الاستثمار الأول من خلال المشاريع السياحية القائمة على أرض المملكة أو أي دولة.

وبين ضرورة العمل على إنعاش السياحة الداخلية وتنشيطها من خلال استخدام مختلف أنواع التسويق والترويج لجذب وتنشيط السياحة المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المحلية بهدف زيادة أعداد السياح المحليين.

وأكد الخصاونة أهمية إقامة برامج سياحية متنوعة ومدعومة أسوة بالبرنامج الوطني "أردننا جنة" الذي لقي نجاحا ملحوظا ويجب توسيع مساحته وتطويره من خلال زيادة مناطق ومسارات ضمن البرنامج.

ويشار إلى أن برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، حقق أرقاما قياسية في أعداد المشاركين، إذ وصلت الأعداد إلى 288 ألف مشارك منذ بداية العام الحالي، في حين بلغت أعداد المشاركين لنفس الفترة من العام الماضي 129 ألف مشارك.

وركز الخصاونة على ضرورة إبرام اتفاقيات بين مختلف الجهات المختصة بالسياحة الداخلية من الحكومة ومكاتب السياحة والسفر بالإضافة إلى الفنادق والادلاء السياحيين والمجتمعات المحلية وغيرها لتقديم عروض سياحية مناسبة ومشجعة تستقطب السائح المحلي اليها.

وطالب الخصاونة باستغلال فترات العطل والأعياد لجذب انتباه السائح المحلي.

ويذكر أن عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة تجاوز حاجز 1.328 مليون مسافر خلال أول تسعة الشهور من العام الحالي بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحية والآثار.

وأظهرت البيانات الوزارية أن أعداد

الأردنيين المسافرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال التسعة الشهور الماضية من العام الحالي جاءت مقاربة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغ عددهم نحو 1.340 مسجلة تراجعا طفيفا نسبته 0.86 %.

وشدد الخصاونة على أهمية تطوير البنية التحتية في مختلف المواقع الاثرية والسياحية بالإضافة إلى توفير الخدمات السياحية الملائمة بأسعار مناسبة للسائح المحلي.

وقال الخبير السياحي د.نضال ملو العين "من الخطوات التي يجب العمل عليها تطوير البنية التحتية وتحسين وتطوير الطرق وتسهيل المواصلات العامة".

وأكد ملو العين على الترويج للوجهات السياحية واستخدام وسائل الإعلام المختلفة وإطلاق حملات إعلانية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بالإضافة إلى إقامة المهرجانات المحلية كخطوة ترويجية للمواقع السياحية بمختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أهمية تنظيم الفعاليات الثقافية من خلال إقامة مهرجانات ثقافية، رياضية، وفنية تعكس التراث الأردني وتستقطب الزوار.

وأضاف ملو العين "تشجيع السياحة البيئية وسياحة المغامرات تعزز السياحة المحلية في المناطق التي تمتاز بوجود الموارد والظواهر الطبيعية مثل محميات الموجب وضانا وغيرها من المواقع المنتشرة في المملكة كافة إضافة إلى الاهتمام والتركيز على تنظيم رحلات مشي وفعاليات متنوعة في الطبيعة".

وأشار إلى أهمية تقديم حوافز مالية واعطاء خصومات أو عروض خاصة للمواطنين الأردنيين عند زيارة المعالم السياحية ينشط من الإقبال على السياحة الداخلية.

وبين ملو العين الدور المهم والفعال للمجتمع المحلي في انخراطه في القطاع السياحي وتشجيع الزوار على المشاركة في خوض التجارب السياحية في تلك المناطق من خلال تقديم التجارب السياحية الفريدة مثل جولات في القرى وركوب الخيل أو قطف الثمار أو المشاركة في ورش العمل الحرفية المتنوعة والمشاركة في إعداد الطعام والشراب.