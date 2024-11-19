قمة مجموعة العشرين تبحث الحروب والمناخ وتستعد لعودة ترامب إلى السلطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحضر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ممثّلا‭ ‬بلده‭ ‬في‭ ‬القمّة‭ ‬لكن‭ ‬بوهج‭ ‬خافت‭ ‬يطغى‭ ‬عليه‭ ‬ظلّ‭ ‬ترامب‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬سدّة‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬فوّت‭ ‬عليه‭ ‬الصورة‭ ‬الجماعية‭ ‬للقادة‭ ‬الإثنين‭ ‬إثر‭ ‬قدومه‭ ‬متأخرا‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخّرة‭ ‬من‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين،‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬القادة‭ ‬بأيّ‭ ‬خرق‭ ‬كبير‭ ‬لتحريك‭ ‬المفاوضات‭ ‬الراكدة‭ ‬في‭ ‬باكو‭ ‬بشأن‭ ‬حلول‭ ‬لمكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬ومساعدة‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭. ‬

ولم‭ ‬يكسروا‭ ‬المراوحة‭ ‬القائمة‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬آلية‭ ‬تمويل‭ ‬الحلول‭ ‬المناخية‭ ‬وتوضيح‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬مكتفين‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬الموارد‭ ‬‮«‬من‭ ‬المصادر‭ ‬كافة‮»‬‭. ‬لكنّهم‭ ‬أرسلوا‭ ‬مؤشّرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬باتّجاه‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬في‭ ‬باكو،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬المليارات‮»‬‭ ‬وليس‭ ‬مليارات‭ ‬هي‭ ‬ضرورية‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬احترار‭ ‬الكوكب‭. ‬ولا‭ ‬شكّ‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬الوشيكة‭ ‬لترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬الأذهان‭ ‬خلال‭ ‬قمّة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مسائل‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والتصعيد‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والضغوط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بانعدام‭ ‬الأمن‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الديمقراطيات‭. ‬

وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يواجه‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الاضطراب‮»‬،‭ ‬مشدّدا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬تجنّب‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬وتأجيج‭ ‬النيران‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حرج‭. ‬فردا‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬روسيا‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بقوّات‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬عدل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬موقفه،‭ ‬سامحا‭ ‬لكييف‭ ‬باستخدام‭ ‬صواريخ‭ ‬أمريكية‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬لضرب‭ ‬العمق‭ ‬الروسي‭. ‬

وحذّرت‭ ‬روسيا‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬قمّة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬بوزير‭ ‬خارجيتها‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬يوتين‭ ‬الذي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬حقّه‭ ‬مذكرة‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬‮«‬ردّ‭ ‬متكافئ‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ضرب‭ ‬أراضيها‭. ‬وفي‭ ‬ظلّ‭ ‬هذه‭ ‬التطوّرات،‭ ‬رحّب‭ ‬بيان‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬‮«‬بكلّ‭ ‬المبادرات‭ ‬الوجيهة‭ ‬والبنّاءة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬سلاما‭ ‬شاملا‭ ‬وعادلا‭ ‬ومستداما‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬لكن‭ ‬كما‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬القمم‭ ‬السابقة‭ ‬للمجموعة،‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭. ‬

وحلّ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حيث‭ ‬تشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬لبنان‭ ‬بندا‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمّة‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬شامل‮»‬‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وسعى‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬دفّة‭ ‬المناقشات‭ ‬حول‭ ‬المسائل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬نهجه‭ ‬اليساري‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬حشد‭ ‬دعم‭ ‬القادة‭ ‬لمقترح‭ ‬يقضي‭ ‬بفرض‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬الأثرياء‭. ‬وتضمّن‭ ‬البيان‭ ‬تعهّدا‭ ‬‮«‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬أصحاب‭ ‬الثروات‭ ‬الطائلة‭ ‬ضرائب‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‮»‬‭ ‬وبوضع‭ ‬آليات‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬التهرّب‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الضرائب‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬إحالات‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬المحتويات‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكسر‭ ‬القواعد‭ ‬الجندرية‭ ‬لقيت‭ ‬تحفّظات‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الليبيرالي‭ ‬خافيير‭ ‬ميلي‭ ‬المعجب‭ ‬بنهج‭ ‬ترامب‭. ‬