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الأمير الحسن: بناء نظام إنساني مستقل لا يتحقق باستخدام القوة

11/18/2024 11:37:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - اختتم سمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأميرة ثروت الحسن، أول من أمس، زيارة عمل إلى اليابان، التقيا خلالها جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو وجلالة إمبراطورة اليابان ماساكو، إلى جانب المشاركة في فعاليات وعقد لقاءات متنوعة.
وفي التفاصيل، رعى سموه الحفل، الذي أقامته السفارة الأردنية في اليابان، بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الأردنية اليابانية، بحضور سمو الأميرة ثروت الحسن وصاحبة السمو الإمبراطوري الياباني الأميرة تاكامادو.
وأكد سموه، في كلمة له خلال الاحتفال، أهمية الروابط وعمق العلاقات الأردنية اليابانية التي تركز على وضع الانسان كمحور لها لتثري المجتمعين الأردني والياباني.
وأشار إلى أهمية إثراء العلاقات الدبلوماسية ليس فقط بين الأردن واليابان وإنما بين جنوب غرب آسيا وشرق آسيا، لافتا إلى أهمية أنسنة العلاقات الدبلوماسية وجعل الكرامة الإنسانية والروابط الإنسانية الأساس فيها.
وقال سموه إنه "وفي الوقت الذي تتصاعد التوترات العالمية، تمثل علاقة الأردن واليابان إيمان الدولتين بالقيم الإنسانية والتفاهم المتبادل واحترام التعددية".
إلى ذلك زار سموه جامعة صوفيا في طوكيو، حيث التقى عميد الجامعة الدكتور أوغسطين سالي ورئيس الجامعة تيروميتشي يوشياكي.
وخلال حلقة نقاشية أقيمت مع مجموعة من الأكاديميين والطلاب، أشار سموه إلى الوضع الإنساني والصحي الكارثي الذي يعيشه سكان غزة والضفة الغربية.
وبين سموه أن ما يحدث من حرمان لمقومات الحياة الأساسية من صحة وتعليم ومستويات المعيشة وتوفير المياه والغذاء وغيرها، هي اتباع لسياسات الإماتة.
وأكد أهمية بناء نظام إنساني مستقل والنظر إلى كرامة الإنسان باعتبارها أحد أهم عناصر الاستقرار في المنطقة والتي لا يمكن تحقيقها باستخدام القوة والأسلحة.
وأشار سموه إلى أهمية تبني قيم النهضة بناء على تعزيز القيم الثقافية والتاريخية والهويات المتعددة لتحقيق الاستقرار في المشرق.
وقال سموه إن الصراع الدائر في العالم يتمثل بصراع بين التكنولوجيا في الغرب والثروات الطبيعية والمعادن في الشرق، مؤكدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الواقع الإنساني للمشاريع في المنطقة وتعزيز والتعاون والتكامل الإقليمي.
وفي زيارة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، التقى سموه رئيس الوكالة ياما كاوا هيروشي وخبراء في الوكالة، حيث استمع إلى ملخص حول نشاطات وإنجازات الوكالة.
وشدد سموه على أهمية توظيف العلوم الفضائية لخدمة الأرض ورصد الكوارث بأشكالها المختلفة وذلك لخدمة الانسان والصالح العام.
وخلال اجتماع جمع سموه مع أعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الأردنية، أكد أهمية تحويل الميزانيات المخصصة للدفاع في دول العالم نحو ميزانيات البناء والتطوير، خصوصا في دول خط الوادي المتصدع الكبير (Rift valley).
وأشار إلى ضرورة الاعتماد على أنظمة المعلومات والبيانات الدقيقة وخصوصا فهرس الحرمان المتعدد وذلك لمعرفة أوجه وأشكال الحرمان التي يعاني منها كل انسان.
وفي لقاءات منفصلة التقى سموه محافظ منطقة إباراكي، أويغاوا كازوهيكو، وأعضاء معهد الشرق الأوسط الياباني، وعقد مؤتمرا صحفيا في نادي المراسلين الأجانب في اليابان.-(بترا)

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