الشباب يواجه الخليج السعودي في آسيوية اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض ممثل كرة اليد البحرينية فريق الشباب اليوم الثلاثاء مباراة مرتقبة حينما يواجه الخليج السعودي، ضمن منافسات الدور الربع النهائي في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، وذلك عند الساعة الخامسة مساءً، على صالة الدحيل الرياضية في قطر، (والمباراة منقولة على قنوات الكأس الرياضية).
ويدخل الشباب اللقاء بهدف واحد وهو انتزاع الفوز من أنياب الخليج السعودي في مباراة صعبة يخوضها ممثل الوطن أمام حامل اللقب في النسخة الماضية، بفضل ما يتمتع به الفريق من عناصر مميزة على مستوى كرة اليد الآسيوية، حيث يتطلب من الشباب الظهور بمستواه الفني المعهود، وأن يخرج أفضل وأقوى مستوياته الفنية والذهنية في الجوانب الدفاعية والهجومية، وأيضًا في حراسة المرمى، مع تقليل الأخطاء، وذلك لتحقيق النتيجة الإيجابية.
وكان الشباب قد تعادل في مستهل مشواره في البطولة ضمن منافسات الدور التمهيدي أمام الريان القطري بنتيجة (29/29)، وخسر في مواجهته الثانية أمام الكويت الكويتي بنتيجة (25/33)، كما خسر مباراته الأخيرة من الشارقة الإماراتي بنتيجة (31/35).
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