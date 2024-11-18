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الشباب يواجه الخليج السعودي في آسيوية اليد

11/18/2024 7:17:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬ممثل‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مباراة‭ ‬مرتقبة‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ (‬والمباراة‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬الكأس‭ ‬الرياضية‭).‬

ويدخل‭ ‬الشباب‭ ‬اللقاء‭ ‬بهدف‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬انتزاع‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أنياب‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬يخوضها‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬الآسيوية،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الظهور‭ ‬بمستواه‭ ‬الفني‭ ‬المعهود،‭ ‬وأن‭ ‬يخرج‭ ‬أفضل‭ ‬وأقوى‭ ‬مستوياته‭ ‬الفنية‭ ‬والذهنية‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية،‭ ‬وأيضًا‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى،‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬الأخطاء،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬الإيجابية‭.‬

وكان‭ ‬الشباب‭ ‬قد‭ ‬تعادل‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬أمام‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ (‬29/29‭)‬،‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬25/33‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬31/35‭).‬

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