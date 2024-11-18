200 قرد تهاجم بلدة في تايلاند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت الشرطة في وسط تايلاند إن عناصرها تحصنوا في مركزها الخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قام 200 قرد «هارب بأعمال شغب في البلدة». وبحسب وسائل الإعلام في تايلاند فإن سكان لوبوري يعانون منذ فترة طويلة من تزايد أعداد القرود العدوانية، وقد قامت السلطات ببناء سياجات خاصة لاحتواء مجموعات من السكان «القرود المشاغبين». لكن يوم السبت اقتحم حوالي 200 من القرود المدينة، وهجم أحدهم على مركز شرطة محلي. وقال القائد في الشرطة سومتشاي سيدي: «كان علينا التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ لمنعها من دخول المبنى لتناول الطعام»، مضيفا: «كنا نشعر بالقلق من أن القرود قد تدمر الممتلكات بما في ذلك وثائق الشرطة». وقالت شرطة لوبوري إنه تم استدعاء شرطة المرور وضباط الحراسة لصد اقتحام القرود. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية نحو 12 من القرود تجلس على سطح مركز الشرطة.
وفي الشوارع، عملت الشرطة والسلطات المحلية على احتواء القرود، واستدراجهم بعيدا عن المناطق السكنية المليئة بالطعام.
MENAFN18112024000055011008ID1108899335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.