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رواية عربية تثير جدلا.. نشرت مأساة شابة دون إذنها

11/18/2024 2:38:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت سيدة تدعى سعادة، أنها بطلة رواية، حصلت على جائزة كبيرة في فرنسا، مؤكدة أنه تم نشر الرواية من قبل الكاتب دون إذنها.

حاز الكاتب الجزائري كمال داوود، على جائزة "الكونكور"، عن رواية "حوريات"، والتي استلهم قصتها من سيدة تدعى سعادة، وقام بنشر الرواية دون إذن السيدة، بحسب قولها.


وأثارت هذه الحادثة جدلاً في الوسط الثقافي، وانطلق هذا الجدل بعد أيام من حصول الكاتب على الجائزة الأشهر في فرنسا، والتي تحكي قصة سيدة عاشت خلال العشرية السوداء في الجزائر بتسعينيات القرن الماضي، حيث كانت صغيرة عندما تعرضت قريتها إلى هجوم إرهابي أدى إلى نحر أهلها، فيما نجت هي بمعجزة بعدما فقدت صوتها.


وخرجت السيدة إلى الإعلام، مؤكدةً أنها بطلة رواية "حوريات" للمؤلف داوود، زاعمةً أنه اطلع عليها لأنها كانت تتابع علاجها لدى زوجته الطبيبة النفسانية.

كما زعمت سعادة أن داوود طلب نشر قصتها فرفضت، لكنه مع ذلك قام باستلهام تفاصيلها، دون إذنها، حسب ما أكدت.

فيما أحدث هذا التصريح موجة من الجدل في الجزائر، خاصة داخل الوسط الثقافي، حيث اتهم بعضهم داوود بـ"خيانة الأمانة، واستغلال حالة شخصية لتحقيق مجده".

وانتقدت الصحفية زينب بن زيطة، هذا التصرف، قائلة: "لا أعتقد أن من قام بهذا الفعل له شيء من الأخلاق يمكنه تداركه، لكن لا بد من تدارك من الجهة القانونية".


يذكر أن داوود كان قد أكد سابقا، لدى تطرقه إلى رواية "حوريات"، أن أحداثها خيالية وليست مستوحاة من الواقع.

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