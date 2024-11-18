غانتس: شرط أي اتفاق مع لبنان هو حرية تصرفنا الكاملة ضد أي انتهاك

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- جدد زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الاثنين، مطلبه منح الجيش، في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، حرية الهجوم على لبنان في حال حدوث أي انتهاك.

وقال غانتس، عبر منصة "إكس": "شرط أي اتفاق مع لبنان هو حرية التصرف الإسرائيلية الكاملة ضد أي انتهاك".

وتتوسط الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت، لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين سيصل بيروت، الثلاثاء، للقاء مسؤولين لبنانيين والحصول على رد الحكومة اللبنانية على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

ومن المرتقب أن يزور هوكشتاين تل أبيب، الأربعاء.

وتطالب إسرائيل بمنحها حق مهاجمة أهداف في لبنان، في حال انتهك "حزب الله" وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه بيروت بشدة حتى الآن.

والجمعة، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه تسلم مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، و"لا يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان".

ووفق هيئة البث، فإن الولايات المتحدة ستوجه "رسالة ضمانات منفصلة" إلى إسرائيل تبلغها فيها أن من حقها شن هجوم في حال رصد أي انتهاك للاتفاق.





وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و481 شهيدا و14 ألفا و786 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأحد.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​



