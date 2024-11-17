الأردن ينجح في تنظيم 5 راليات صحراوية بمشاركة 20 دولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
العقبة - نجح الأردن في تنظيم 5 راليات صحراوية في آن واحد، على مدار 3 أيام في صحراء وادي رم، حيث تمت إقامة رالي
باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات الرباعية الدفع " كوادز" - فيم- باها، الجولة الثالثة من بطولة كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة، ورالي وادي القمر للملاحة.
الرالي يعد أهم حدث رياضي
عالمي يقام على مستوى الأردن والمستويين العالمي والإقليمي، وما كان ليتحقق حلم استضافة الأردن له، من دون دعم ومساندة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، الداعمين والإعلاميين وكادر الأردنية لرياضة السيارات.
ويأتي الهدف من إقامة الباها، رفع سمعة الأردن عاليا، في شتى المجالات، وتعزيز تواجده في المحافل الرياضية العالمية، ودمج قطاع السياحة بالرياضة، والترويج للمناطق السياحية الخلابة عبر رياضة السيارات، والمساهمة في رفد عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مثلما يساهم التنوع في إقامة أنشطة رياضة السيارات في أرجاء المملكة في زيادة عدد المتابعين لها.
ومن أجل تنظيم حدث بهذا الحجم بمشاركة قرابة 74 متسابقا ودراجا من نحو 20 دولة، عملت كافة الكوادر في الباها على قدم وساق من أجل إنجاح الحدث، وقف جيش من المتطوعين بلغ عددهم ما يقارب 350 متطوعا، كما تم توفير طائرات ونقاط عدة،للإنقاذ السريع من مديرية الدفاع المدني وكل هذا يأتي ضمن خطة السلامة العامة، من خلال غرفة العمليات عن طريق نظام تعقب المركبات وتوفير فريق إنقاذ متخصص يصل للسائقين تحت أي طارئ، بأقصى سرعة ممكنة، كما تمت تغطية جميع المنافذ ما يسهل عملية فريق الإنقاذ للوصول للسائقين، بأقصى سرعة ممكنة، كما قام فريق الإنقاذ بجميع عناصره بزيارة ميدانية ووضع علامات لتشكيل طريقة وصف وتصنيف للمراحل، وتفقد أجهزة الاتصال في حال انقطاع أنظمة التعقب، وتم التعامل مع هذه العلامات بين أعضاء فريق السلامة العامة أثناء الرالي.
طائرات السلامة مزودة إضافة إلى ضابط السلامة الجوية، بطبيب من الخدمات الطبية الملكية ومسعف للإنقاذ السريع مكونة من مقصات حديدة هيدروليكية من مديرية الدفاع المدني، في الوقت الذي شهد فيه باها الأردن متابعة كبيرة من المشجعين من محبي الصحراء وتغطية إعلامية كبيرة عالمية وعربية ومحلية.
وقال الرئيس التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بقز لوسائل الإعلام : "نجحنا في تنظيم أكبر حدث رياضي، وهو باها الأردن، كما نظمنا رالي وادي القمر للملاحة للمرة الأولى، من أجل تعزيز مشاركة أي شخص محب لرياضة السيارات والصحراء الأردنية المشاركة في الرالي، وكان الإقبال على المشاركة في الرالي كبيرا، وقبل انطلاق رالي الملاحة تم إعطاء المشاركين دورة تدريببة لتعريفهم بجميع الأمور المتعلقة بالرالي".
وأضاف: "تضاريس صحراء وادي رم مميزة جدا وذات طبيعة خاصة، وتميزنا في إقامة الباها العالمي في هذه المنطقة، من خلال مسار سريع ومتعدد التضاريس، وشهد الرالي مشاركة نسوية، وهي تزداد يوما بعد يوم في رياضة السيارات في الأردن والشرق الأوسط، وأوجه شكري لكل من ساهم في إنجاح الباها، وبالذات المتطوعين، حيث يعود الفضل الكبير إليهم".
على صعيد آخر، أعلنت المتسابقة السعودية مها الحملي التي شاركت في باها الأردن لوسائل الإعلام، أن رالي جميل للسيدات الشهير سينطلق العام المقبل من الأردن، وذلك من أجل دعم وتمكين العنصر النسوي في رياضة السيارات.
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