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الأردن ينجح في تنظيم 5 راليات صحراوية بمشاركة 20 دولة

11/17/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






العقبة - نجح الأردن في تنظيم 5 راليات صحراوية في آن واحد، على مدار 3 أيام في صحراء وادي رم، حيث تمت إقامة رالي باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات الرباعية الدفع " كوادز" - فيم- باها، الجولة الثالثة من بطولة كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة، ورالي وادي القمر للملاحة.
الرالي يعد أهم حدث رياضي عالمي يقام على مستوى الأردن والمستويين العالمي والإقليمي، وما كان ليتحقق حلم استضافة الأردن له، من دون دعم ومساندة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، الداعمين والإعلاميين وكادر الأردنية لرياضة السيارات.
ويأتي الهدف من إقامة الباها، رفع سمعة الأردن عاليا، في شتى المجالات، وتعزيز تواجده في المحافل الرياضية العالمية، ودمج قطاع السياحة بالرياضة، والترويج للمناطق السياحية الخلابة عبر رياضة السيارات، والمساهمة في رفد عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مثلما يساهم التنوع في إقامة أنشطة رياضة السيارات في أرجاء المملكة في زيادة عدد المتابعين لها.
ومن أجل تنظيم حدث بهذا الحجم بمشاركة قرابة 74 متسابقا ودراجا من نحو 20 دولة، عملت كافة الكوادر في الباها على قدم وساق من أجل إنجاح الحدث، وقف جيش من المتطوعين بلغ عددهم ما يقارب 350 متطوعا، كما تم توفير طائرات ونقاط عدة،للإنقاذ السريع من مديرية الدفاع المدني وكل هذا يأتي ضمن خطة السلامة العامة، من خلال غرفة العمليات عن طريق نظام تعقب المركبات وتوفير فريق إنقاذ متخصص يصل للسائقين تحت أي طارئ، بأقصى سرعة ممكنة، كما تمت تغطية جميع المنافذ ما يسهل عملية فريق الإنقاذ للوصول للسائقين، بأقصى سرعة ممكنة، كما قام فريق الإنقاذ بجميع عناصره بزيارة ميدانية ووضع علامات لتشكيل طريقة وصف وتصنيف للمراحل، وتفقد أجهزة الاتصال في حال انقطاع أنظمة التعقب، وتم التعامل مع هذه العلامات بين أعضاء فريق السلامة العامة أثناء الرالي.
طائرات السلامة مزودة إضافة إلى ضابط السلامة الجوية، بطبيب من الخدمات الطبية الملكية ومسعف للإنقاذ السريع مكونة من مقصات حديدة هيدروليكية من مديرية الدفاع المدني، في الوقت الذي شهد فيه باها الأردن متابعة كبيرة من المشجعين من محبي الصحراء وتغطية إعلامية كبيرة عالمية وعربية ومحلية.
وقال الرئيس التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بقز لوسائل الإعلام : "نجحنا في تنظيم أكبر حدث رياضي، وهو باها الأردن، كما نظمنا رالي وادي القمر للملاحة للمرة الأولى، من أجل تعزيز مشاركة أي شخص محب لرياضة السيارات والصحراء الأردنية المشاركة في الرالي، وكان الإقبال على المشاركة في الرالي كبيرا، وقبل انطلاق رالي الملاحة تم إعطاء المشاركين دورة تدريببة لتعريفهم بجميع الأمور المتعلقة بالرالي".
وأضاف: "تضاريس صحراء وادي رم مميزة جدا وذات طبيعة خاصة، وتميزنا في إقامة الباها العالمي في هذه المنطقة، من خلال مسار سريع ومتعدد التضاريس، وشهد الرالي مشاركة نسوية، وهي تزداد يوما بعد يوم في رياضة السيارات في الأردن والشرق الأوسط، وأوجه شكري لكل من ساهم في إنجاح الباها، وبالذات المتطوعين، حيث يعود الفضل الكبير إليهم".
على صعيد آخر، أعلنت المتسابقة السعودية مها الحملي التي شاركت في باها الأردن لوسائل الإعلام، أن رالي جميل للسيدات الشهير سينطلق العام المقبل من الأردن، وذلك من أجل دعم وتمكين العنصر النسوي في رياضة السيارات.

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