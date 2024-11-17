بن غفير يعرض الدولة والديمقراطية للخطر

بقلم: أسرة التحرير 17/11/2024





ليس صدفة أن تجد المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، نفسها على رأس سلة الأهداف السياسية لائتلاف حين يدعو الوزراء الأكثر صخبا في الحكومة إلى إقالتها صبح مساء. فبهرب ميارا ببساطة تصر على أداء وظيفتها بخلاف تام مع سلوك الحكومة التي تشير إليها، والتي تسعى إلى منح نفسها قوة غير محدودة والتآمر ضد الديمقراطية.

يوم الخميس الماضي، بعثت المستشارة كتابا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمرته فيه أن يراجع من جديد موقفه بشأن ولاية ايتمار بن غفير كوزير للأمن القومي. الكتاب هو جزء من بلورة موقف قبيل رفع رد الدولة إلى محكمة العدل العليا في الالتماس الذي يطلب منها إصدار أمر لنتنياهو باستخدام صلاحياته وإقالة الوزير الذي يعرض للخطر الدولة والديمقراطية. "الأحداث الجديدة وتراكمها إلى الأحداث التي سبقت رفع الالتماس تخلق ظاهرا غريبا، خطيرا ومتواصلا للاستخفاف بالقانون، انتهاك القواعد والمس بالمبادئ الأساسية للنظام، في ظل تسييس عمل الشرطة"، كتبت بهرب ميارا لنتنياهو. وشرحت في كتابها أن التدخلات المرفوضة من جانب بن غفير في أعمال الشرطة (الأمثلة لا تنقص: العنف الشرطي القاسي ضد المتظاهرين، محاولة الوزير منع حراسة شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة، تغيب الشرطة عن القاعدة في بيت ليد في زمن الشغب). وبين تعلق ضباط الشرطة ببن غفير لترفيعهم يمس بإمكانية الضمان أن تعمل الشرطة انطلاقا من الولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي، وطلبت من نتنياهو التصرف حيال ذلك.

بهرب ميارا ذكرت نتنياهو في كتابها بما يريد للجمهور أن ينساه: بن غفير ليس قدرا من السماء. هو عين مسؤولة عن الشرطة من حكومة إسرائيل التي يترأسها نتنياهو ويوجد شيء يسمى مسؤولية جماعية للحكومة. نتنياهو لا يمكنه أن يهرب من المسؤولية.

حتى قبل كتاب المستشارة، فهم نتنياهو إلى أين تهب الريح وقال: "إنه إذا أمرت محكمة العدل العليا بإقالة بن غفير "سيكون هذا هو الطريق السريع لإحداث أزمة دستورية". نتنياهو يعمل وفقا لنموذجه الثابت: السماح بسياسة مناهضة للديمقراطية أو للدستور انطلاقا من المعرفة، أن المحكمة ستضطر إلى التدخل؛ وعندما تتدخل المحكمة، فإنه يتهمها بتدخل مرفوض وخلق أزمات فيما يطلق قاعدته ضد "عدو الشعب".

محظور السماح لنتنياهو والذين عينهم للحكومة أن يواصلوا هدم الدولة. ينبغي الأمل في أن يؤدي موقف المستشارة في محكمة العدل العليا إلى أن تحسم في صالح الملتمسين وليس مثلما في المرة السابقة عندما ردت التماسا مشابها. على هيئة القضاة أن تأمر نتنياهو بإقالة بن غفير. وإذا كانت تنقصها الجرأة فلتأخذ إلهاما من بهرب ميارا.