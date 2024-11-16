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ريشة التشكيلية دانا ترصد مكامن الجمال للشخوص والطبيعة

11/16/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- تتبنى الفنانة التشكيلية دانا محمد، الأسلوب الانطباعي التعبيري في أعمالها الفنية، حيث تعكس من خلاله أحاسيسها ومشاعرها بأسلوب يعبر عن المواضيع التي تصورها في لوحاتها. وتظهر أعمالها تأثرها بالعمق الفكري الذي يعكس ثقافتها، ويجمع بين الوعي واللاوعي بطريقة تحقق رؤيتها الفنية.
تحرص التشكيلية دانا في معظم أعمالها الفنية على الالتزام بالنمط التعبيري الانطباعي، الذي يعكس الواقع بكل تفاصيله.
وتبرز رؤيتها التشكيلية في إبداعها لتجسيد الملامح الهادئة للوجوه النسائية، مما يرتقي بأعمالها إلى مستوى التأويل، حيث تسعى إلى بث الطمأنينة في نفس المتلقي من خلال لوحاتها.
تسعى إلى نقل مكامن الجمال الخارجي للكائنات والأشياء عبر رصدها، لتجسدها في لوحاتها بفرشاة تنبض بتفاصيل تثري الفضاء الطبيعي بتلقائية مميزة. تتضح لمساتها الفنية البارزة وتعبر بصدق عن أحاسيسها الداخلية ومشاعرها، وتظل ملتزمة بالمدرسة الانطباعية التعبيرية.
ولشغفها الكبير بالفن ورغبتها في تطوير موهبتها، كرست جهودها للالتحاق بمعهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، حيث تعلمت أسس الفن التشكيلي على يد الفنان التشكيلي عمر العطيات. وأسهمت هذه التجربة في صقل مهاراتها أكاديميا وعمليا، مما أتاح لها فرصة المشاركة في العديد من المعارض الجماعية، وحققت من خلالها تطورا لافتا.
والتشكيلية دانا طالبة تدرس في كلية الأميرة عالية الجامعية، تخصص تربية خاصة تطمح إلى دمج هذا التخصص مع الفن التشكيلي، إذ تسعى إلى تحقيق هدف مجتمعي يتمثل في إيصال مشاعر المتلقي عبر لوحاتها، حيث يتمكن من اكتشاف عمق الفكرة والرموز التي يتضمنها العمل الفني من دون الحاجة إلى شرح مباشر. تأمل في أن يتفاعل المتلقي مع اللوحة من خلال فهمه وتحليله للرموز التي تحملها.
تنوه دانا، إلى أن الفنان التشكيلي يحمل رسالة لمجتمعه يعبر عنها بإبداعه وأدواته، مقدما مستوى عاليا من المهنية الفنية والجمالية، إلى جانب الرسالة الإنسانية التي تسعى إلى معالجة قضايا معينة وإيصالها للمتلقي.
وتضيف دانا، التي شاركت في العديد من المعارض الجماعية: "أنا في بحث دائم عن أفكار جديدة في أعمالي الفنية. قلقي المستمر يمنعني من التوقف ويدفعني لتكريس اهتمامي وشغفي للوحة، التي أعتبرها عالمي الخاص وأهم وسيلة لإيصال أفكاري".
وتشير إلى أن الفنان يستطيع من خلال اللوحة أن يحرك خياله بحرية، ويترجمه على سطح القماش الأبيض في لحظة الإلهام، خاصة عندما تنشط الحاسة الأولى بالنسبة إليها، وهي حاسة شم الألوان، حيث ترى أن لكل لون رائحة مميزة تؤثر على تفكيرها وتوجهها كما تشاء. وعندما يزول تأثير الألوان، تبدأ حواسها الأخرى بالتفاعل، من النظر إلى اللمس، حتى تصل اللوحة إلى شكلها النهائي بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وحول الحركة التشكيلية في الأردن، أكدت أن الفن التشكيلي الأردني يتميز بتنوعه، من حيث المحتوى والشكل. وبرزت ملامح فنية متعددة في أعمال الفنانين، حيث تجلت المدارس الانطباعية، التكعيبية، التعبيرية، والتجريدية، بينما اختار بعض الفنانين الحفاظ على إرثهم التراثي والحضاري والشعبي وتجسيده في أعمالهم الفنية.
والمرأة لم تغب عن المشهد التشكيلي الأردني، بل تصدرت إبداعيا ونجحت في حجز مساحة فنية مميزة لها، مما عزز حضورها اللافت في عالم الحركة التشكيلية.
وترى في ختام حديثها، أن الفن هو إنتاج لواقع جديد، حيث لا تستمد الجمالية من الواقع المحيط فقط، بل من ذات الفنان وفكره. وتؤكد أن الإبداع في الأعمال الفنية يتجلى في حضور الذات على مستوى الأثر الفني.
وأوضحت أنها تحرص على الالتزام ببرنامج يومي يمنحها الوقت الكافي للانشغال بالرسم، الذي تعتبره متنفسا لها.

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