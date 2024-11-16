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القمة العربية الإسلامية بين العمل والاستعراض

11/16/2024 2:37:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ابراهيم بدران






انعقد مؤتمر القمة العربية الإسلامية الاستثنائية قبل أسبوع وشاركت فيه 54 دولة، بينهم 22 دولة عربية، وبذلك أمتدت المشاركة من أطراف المحيط الهادئ في اندونيسيا إلى سواحل المحيط الأطلسي في موريتانيا. ومثلت هذه الدول والتي تحتل 32 مليون كم مربع من الكرة الأرضية وتمتلك من الثروات الطبيعية ما لا يمكن حصره ابتداء من النفط والغاز وإنتهاء بالثروات الطبيعية والبحرية، مثلت أكثر من 2 مليار نسمة من العرب والمسلمين منتشرين في 3 قارات آسيا وأفريقيا وشرق أوروبا. اجتمعت هذه الدول لتنظر في العدوان الهجمي الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ 410 أيام وعلى الضفة الغربية، وعلى لبنان منذ 70 يوما. وخلال هذه الفترة قتل جيش الكيان الصهيوني أكثر من 55 ألف مدني وأصاب أكثر من 120 ألفا في غزة والضفة ولبنان، واغتال عشرات القياديين الفلسطينيين واللبنانيين والإيرانيين ودمر عشرات المدن والقرى والمخيمات بما فيها من بنية تحتية ومدارس ومستشفيات ودور عبادة وجامعات. وقبل انعقاد المؤتمر وخلاله وبعده لم يتوقف كيان الاحتلال لساعة واحدة عن حربه ضد غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية والعراق، كما لم يتوقف عن الإمعان في عملية تهويد القدس وانتهاك قطعان المستوطنين للأقصى والحرم الإبراهيمي وحرق المنازل والمزارع والسيارات في كل مكان يصلون اليه.
فماذا نتج عن المؤتمر ازاء كل ذلك؟ من يصدق أن كيانا استعماريا لا يزيد عدد سكانه على 7 ملايين مهاجر قدموا غزاة من أكثر من 60 بلدا، ولا تزيد المساحة التي اغتصبها من فلسطين على 20 ألف كم متر مربع استخف بالمجموعة العربية الإسلامية فلم يخفف من عدوانه ولم يشر إليها حتى في إعلامه المقيت، ولم يحسب لاجتماعها أي حساب؟ لماذا؟ لأن ما صدر عن القمة لم يتجاوز العبارات التقليدية التي ترددها المؤسسات العربية الرسمية منذ عقود وهي الاستنكار والقلق والرفض ودعوة المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وغير ذلك الكثير. اما الجانب العملي كما طالب الملك عبدالله الثاني في المؤتمر، واما القرارات التي تسفر عن تغيير عملي، وليست المناشدات، فكانت غائبة تماما.
هل يعقل ان تستخف دولة بحجم إسرائيل بهذا الحشد الهائل من المؤتمرين لبحث العدوان؟
وقبل الوصول إلى مرحلة الصدام العسكري الذي يحاول أن يتجنبه الجميع هناك عشرات القرارات التي كان يفترض أن يتخذها مؤتمر الرياض:
أولا: تجميد العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية مع إسرائيل حتى توقف العدوان.
ثانيا: الالتزام بتوفير الغذاء والدواء ومستلزمات المعيشة اليومية للفلسطينيين في غزة وللبنانيين المهجرين في لبنان.
ثالثا: الالتزام مع الدول الصديقة بدعم الأونروا ماليا وسياسيا وقانونيا في الأمم المتحدة.
رابعا: اتخاذ قرار جماعي باستدعاء السفراء من تل أبيب.
خامسا: تشكيل وفد من الرؤساء لمقابلة الرئيس الأميركي ورؤساء الوزراء في بريطانيا والمانيا وفرنسا والضغط عليهم باتجاه وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني وخلاف ذلك سيكون للأقطار المجتمعة موقف من العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول. فقادة القمة يعلمون أن الدول لا تغير مواقفها وتوجهاتها إلا إذا شعرت أن مصالحها سوف تتضرر إذا استمرت في ذلك التوجه.
سادسا: رفع قضية على إسرائيل بخصوص إعلانها عن عزمها التوسع أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والتقدم إلى الأمم المتحدة لاتخاذ قرار يمنع هذا التوسع. ذلك أن إسرائيل تعلن ليل نهار عن برامجها التوسعية الاستعمارية وتنشر الخرائط على الملأ وتسعى لخلق شرق أوسط جديد كما يريده الكيان الصهيوني وهذه التوسعات ستكون على حساب فلسطين والأردن وسورية ولبنان والسعودية ومصر والعراق. ومع هذا لم يأخذ مؤتمر القمة قرارا لمواجهة ذلك.
سابعا: قرار عن الدول المشاركة بالقمة بالالتزام بالعمل على إعادة بناء البنية التحتية في كل من غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان مع إعادة إعمار غزة بعد وقف الحرب وجلاء إسرائيل.
ثامنا: الذهاب إلى المحاكم الدولية والمؤسسات الإنسانية لمطالبتها بوقف القوانين التعسفية التي تسنها إسرائيل بحق الفلسطينيين مثل حظر الأونروا وترحيل عائلات أفراد المقاومة الفلسطينية وتدمير منازلهم واعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشرة وقانون ضم الضفة الغربية الذي يعمل نتنياهو وسموتريتش على إصداره قبل تولي ترامب مهام الرئاسة رسميا في مطلع العام المقبل. وحقيقة الأمر أن الكنيست يسابق الزمن لإصدار قوانين عنصرية مخزية مخالفة للقانون الدولي والإنساني دون الشعور بأي مسؤولية سياسية أوقانونية أو إنسانية. لقد آن الأوان لنقض هذه القوانين وإيقاف تنفيذها واعتبارها باطلة.
وأخيرا فإن على الأحزاب والبرلمانات والقوى السياسية والفكرية أن تضغط على دولها العربية أولا والإسلامية ثانيا ليكون لها دور فاعل وحقيقي بالتصدي للجنون الاستعماري الإسرائيلي المتوحش حتى تحافظ هذه البلدان على أوطانها ومصالحها ومقدساتها أولا وحتى لا يترسخ في ذهن المواطن العربي والإسلامي أن المؤتمرات كانت استعراضا سياسيا وسوقا للخطب والمناشدات ثانيا، ولم تكن ساحة للعمل والقرار الفاعل كما دعا الملك عبدالله الثاني وكما يقتضي الحال.

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