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4 شهداء في غارات متفرقة على لبنان

11/16/2024 9:08:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في لبنان، اليوم السبت، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مسعفين جراء الغارات على بلدتي برج رحال وكفر تبنيت.

وتجدد قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على مناطق مار مخايل، والكفاءات، وصفير، وبئر العبد، وحبرج البراجنة، والشياح، والغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينتي صور والنبطية وبلدات عدشيت، ومعركة، والمنصوري، وشبعا، والحلوسية، وطير حرفا، وشيحين، والجبين، والنبي شيت، والخيام، والبيسارية، وعربصاليم، وجبشيت، وعين قانا، وعبا، وارنون، وصير الغربية، وسجد، وعرمتى في جنوب لبنان والبقاع.

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