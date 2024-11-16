4 شهداء في غارات متفرقة على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيروت/PNN- قصف
الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في لبنان، اليوم السبت، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مسعفين جراء الغارات على بلدتي برج رحال وكفر تبنيت.
وتجدد قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على مناطق مار مخايل، والكفاءات، وصفير، وبئر العبد، وحبرج البراجنة، والشياح، والغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينتي صور والنبطية وبلدات عدشيت، ومعركة، والمنصوري، وشبعا، والحلوسية، وطير حرفا، وشيحين، والجبين، والنبي شيت، والخيام، والبيسارية، وعربصاليم، وجبشيت، وعين قانا، وعبا، وارنون، وصير الغربية، وسجد، وعرمتى في جنوب لبنان والبقاع.
MENAFN16112024000205011050ID1108892848
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.