رئيس الوزراء : الانقسام في نهاياته وهناك استقرار امني ومالي قادم وسنعمل على افشال مخططات الضم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / قال الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء خلال زيارته بيت لحم ان الانقسام الفلسطيني السياسي في نهايته وان هناك استقرار أمني ومالي قادم.
وقال الدكتور مصطفى ان الضفة يجب ان تكون مستقرة وآمنة حتى تستطيع مساعدة غزة، والحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت 2 مليار دولار.
كما اكد رئيس الوزراء ان جهود الحكومة منصبة اليوم على استعادة ثقة ابناء شعبنا في الحكومة الفلسطينية وذلك من خلال الاصلاحات والشفافية وعدم تكرار الأخطاء.
واضاف أولوياتنا أنهاء معاناة غزة وانهاء الاحتلال وإعادة الاعمار.
واكد ان الحكومة والقيادة وعلى راسها الرئيس محمود عباس يعملون على افشال مخططات الضم، والاستيطان غير شرعي موضحا ان هناك اجماع دولي على ذلك.
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