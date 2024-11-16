Sunday, 17 November 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء : الانقسام في نهاياته وهناك استقرار امني ومالي قادم وسنعمل على افشال مخططات الضم

11/16/2024 9:08:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قال الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء خلال زيارته بيت لحم ان الانقسام الفلسطيني السياسي في نهايته وان هناك استقرار أمني ومالي قادم.

وقال الدكتور مصطفى ان الضفة يجب ان تكون مستقرة وآمنة حتى تستطيع مساعدة غزة، والحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت 2 مليار دولار.

كما اكد رئيس الوزراء ان جهود الحكومة منصبة اليوم على استعادة ثقة ابناء شعبنا في الحكومة الفلسطينية وذلك من خلال الاصلاحات والشفافية وعدم تكرار الأخطاء.

واضاف أولوياتنا أنهاء معاناة غزة وانهاء الاحتلال وإعادة الاعمار.

واكد ان الحكومة والقيادة وعلى راسها الرئيس محمود عباس يعملون على افشال مخططات الضم، والاستيطان غير شرعي موضحا ان هناك اجماع دولي على ذلك.

MENAFN16112024000205011050ID1108892847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث