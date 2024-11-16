رئيس الوزراء : الانقسام في نهاياته وهناك استقرار امني ومالي قادم وسنعمل على افشال مخططات الضم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / قال الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء خلال زيارته بيت لحم ان الانقسام الفلسطيني السياسي في نهايته وان هناك استقرار أمني ومالي قادم.

وقال الدكتور مصطفى ان الضفة يجب ان تكون مستقرة وآمنة حتى تستطيع مساعدة غزة، والحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت 2 مليار دولار.



كما اكد رئيس الوزراء ان جهود الحكومة منصبة اليوم على استعادة ثقة ابناء شعبنا في الحكومة الفلسطينية وذلك من خلال الاصلاحات والشفافية وعدم تكرار الأخطاء.

واضاف أولوياتنا أنهاء معاناة غزة وانهاء الاحتلال وإعادة الاعمار.



واكد ان الحكومة والقيادة وعلى راسها الرئيس محمود عباس يعملون على افشال مخططات الضم، والاستيطان غير شرعي موضحا ان هناك اجماع دولي على ذلك.