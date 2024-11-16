الشرطة والاجهزة الامنية تنقذ مواطن تعرض للاختطاف في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية، فجر اليوم السبت، من تحرير مواطن تعرض للاختطاف في مدينة الخليل، وقبضت على أحد المشتبه بهم.
وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الضحية تعرض للاختطاف قبل يومين وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
وأضاف العقيد ارزيقات أنه، وخلال عملية البحث والتحري من قبل فرع المباحث العامة، تم تحديد مكان المختطف داخل مخزن جنوب مدينة الخليل، وتوجهت قوة من فرع المباحث والشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث عُثر على المواطن مقيداً بجنازير داخل المخزن.
وأكد العقيد ارزيقات أنه تم تحرير المختطف والقبض على أحد المشتبه بهم، الذي كان متواجداً داخل المخزن، وتم التحفظ عليه لإحالته للنيابة العامة.
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