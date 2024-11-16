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الشرطة والاجهزة الامنية تنقذ مواطن تعرض للاختطاف في الخليل

11/16/2024 7:08:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية، فجر اليوم السبت، من تحرير مواطن تعرض للاختطاف في مدينة الخليل، وقبضت على أحد المشتبه بهم.
وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الضحية تعرض للاختطاف قبل يومين وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه، وخلال عملية البحث والتحري من قبل فرع المباحث العامة، تم تحديد مكان المختطف داخل مخزن جنوب مدينة الخليل، وتوجهت قوة من فرع المباحث والشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث عُثر على المواطن مقيداً بجنازير داخل المخزن.
وأكد العقيد ارزيقات أنه تم تحرير المختطف والقبض على أحد المشتبه بهم، الذي كان متواجداً داخل المخزن، وتم التحفظ عليه لإحالته للنيابة العامة.

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