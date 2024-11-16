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بلدية خان يونس: توقف الوقود يحرم مليونا و200 ألف من المياه

11/16/2024 7:08:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-
حذرت بلدية خان يونس، جنوب قطاع غزة، السبت، من أن توقف إمدادات الوقود يحرم أكثر من مليون و200 ألف مواطن من الحصول على المياه في المدينة، وسط استمرار الإبادة الإسرائيلية لأكثر من عام.

وأوضحت البلدية، في بيان لها، أن“هذا التوقف المستمر منذ أسبوع سيؤدي إلى تعطيل خدماتها الأساسية، بما في ذلك تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية، مما يحرم أكثر مليون و200 ألف مواطن ونازح (في خان يونس) من الحصول على مياه صالحة للشرب والاستخدام”.

وأكدت أن توقف محطات الصرف الصحي سيؤدي إلى تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع، مما ينذر بانتشار الكوارث البيئية والصحية وتفاقم الأوبئة والأمراض بين السكان.

ودعت البلدية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى“التدخل العاجل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دمرت كافة قطاعات الحياة”.

كما طالبت الجهات المانحة والمنظمات الأممية بـ”الضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف إمدادات الوقود وضمان إدخال الآليات وقطع الغيار اللازمة لتجنب انهيار كامل لمنظومة الخدمات”.

وناشدت بـ”الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الوقود والمعدات الضرورية”، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق في ظل الإبادة.

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