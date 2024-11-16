(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إطلاق "Enterprise Plus"، وهي مجموعة فريدة من خدمات اتصالات المبتكرة التي تهدف لتلبية احتياجات التحول الرقمي عبر قطاعات الأعمال. وتجمع الباقة الشاملة الجديدة بين خدمات الاتصالات النطاق العريض، وخدمات الشبكات الآمنة من الجيل التالي، إلى جانب مجموعة من الخدمات المتقدمة وحلول الاتصالات ذات القيمة المضافة، الُمصممة لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المتنوعة وتحسين كفاءة العمليات وتجربة العملاء.
تعمل دو بالشراكة مع "سيسكو" إلى تقديم حلول اتصالات مُتقدمة وآمنة تشمل خدمات "SD WAN " ومجموعة من الخدمات التي يمكنها معالجة تحديات إدارة وتوزيع للقوى العاملة وارتفاع التكاليف التشغيلية. ويعتبر الهدف الرئيسي من إطلاق مجموعة "Enterprise Plus"، هو تعزيز الابتكار ورفع مستوى جودة حلول الاتصال المتاحة للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساعدهم في رحلتهم نحو التحول الرقمي. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع لتطوير خدمات الجيل التالي التي تتوافق مع المتطلبات الحالية للشبكات وأهداف العملاء في قطاع الأعمال.
قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دو" : إن "مجموعة خدمات "دو" للاتصال المعزز بشبكة (SD-WAN) هي شهادة على التزامنا المتواصل بدعم التحول الرقمي وتعزيز نمو المؤسسات بما يتناغم مع الرؤية الوطنية الطموحة لترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز التمكين الرقمي، حيث توفر أحدث التطورات في حلول الشبكات، وبروتوكولات الأمان المتقدمة، ومنصة لضمان مستوى الخدمة لعملائنا، من خلال الشفافية في التعامل، والتحكم في الأداء، والاطمئنان على كفاءة الاتصالات في أعمالهم، ومدى تمتعها بالأمان والموثوقية. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل زيادة سرعة الإنترنت لتصبح الأعلى في السوق على تمكين المؤسسات من امتلاك الأدوات اللازمة التي تحتاجها للتفوق في العصر الرقمي".
من جانبه، قال جوردن تومسون، نائب الرئيس لتزويد الخدمات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «سيسكو»:" إن "تعاوننا مع (دو) يؤكد التزامنا المشترك بتقديم حلول أمنية سلسة وذكية تلبي متطلبات شبكات المؤسسات الحديثة، وتدعم بيئات العمل الهجينة والبنية التحتية. ويمثل إطلاق هذه مجموعة "Enterprise Plus"، خطوة كبيرة إلى الأمام في توفير وصول موحد وآمن وذكي للمؤسسات على الشبكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضع معياراً جديداً لحلول الاتصال المؤسسي في المنطقة."
كما تتضمن المزايا الرئيسية للعملاء من خلال مجموعة "Enterprise Plus"، تقديم بنية شبكات ذكية من الجيل التالي، بحيث تُمكّن من الاتصال الآلي بمنظومة السحابة الهجينة، ونظام إدارة الأمان المُبسط الذي يسمح بنشر التدابير الأمنية المناسبة من لوحة تحكم واحدة، بالإضافة إلى تجربة تطبيقات يمكن التنبؤ بها مدعومة بالتحليلات المتقدمة. كما يعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية والامتثال، ويساهم بشكل إيجابي في تعزيز نمو الاقتصاد وخدمة المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع السرعات الفائقة، وخيار النطاق الترددي غير المتماثل، وسرعات التحميل الأعلى، والخدمات المُدارة الشاملة، تسعى "دو" لتلبية الاحتياجات الرقمية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. بحيث تضمن المرونة ضد هجمات الحرمان من الخدمة "DDoS"، والمعززة بجدران حماية متطورة للشبكات، إلى جانب الخدمات المُدارة واتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، ومنصة "Care Connect" الشاملة، لتضع "دو" "Enterprise Plus" في طليعة حلول التحول الرقمي.
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