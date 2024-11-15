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أين ستصل حرب الاستنزاف؟

11/15/2024 11:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يديعوت أحرنوت
ناحوم برنياع
15/11/2024

فقد الجيش الإسرائيلي في الحرب 794 مقاتلا، حتى صباح يوم أمس. في حرب الأيام الستة التي احتل فيها الجيش الإسرائيلي سيناء، الضفة، الجولان، شرق القدس وغزة، قتل 779 مقاتلا، أقل بـ 15 مقاتلا. نحو 950 مواطنا قتلوا منذ 7 أكتوبر: معطيات قاسية.
أعرف: حرب واحدة لا تشبه حربا أخرى. وإضافة إلى ذلك: لا توجد حروب بالمجان. كما أعرف بأن التقديرات المسبقة في الجيش توقعت معطيات خسائر أعلى. على الرغم من ذلك فإن تنقيط القتلى اليومي مؤلم ومقلق. فهو يرفع إلى السطح بكل خطورته السؤال الجوهري: "ما الذي تبقى لنا لنحققه وما الذي سنفقده على الطريق.
في غزة وفي لبنان أيضا، يقاتل الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظة حرب إبادة؛ حتى الحماسي الأخير؛ حتى الحزب اللوي الأخير، حتى البيت الأخير. الاضطرارات في الميدان، في مستوى قائد السرية وقائد الكتيبة، تصبح استراتيجية قومية، هدف أعلى للحرب. إذا كانت توجد طريق أخرى لدفع المسلحين لوضع سلاحهم، ففي الميدان لم يسمعوا عنها.
توجد في الجيش محافل تفهم بأننا ننجر إلى حرب استنزاف، بأن الأثر الذي تحقق في تصفية قيادة حزب الله وفي عملية أجهزة البيجر آخذ في فقدان مفعوله. القوات البرية تواصل التقدم ليس لان هذا سيغير كثيرا بل لانه لم توجد الصيغة التي تعيدهم إلى الديار.
اما في غزة فالوضع أكثر تعقيدا. يصفون ويأسرون مئات الحماسيين لكن النهاية لا تبدو في الأفق، وفي هذه الاثناء اشرطة السيطرة التي خلقها الجيش، رواق نتساريم ورواق فيلادلفيا وسعت الى كتل واسعة يستوطن فيها الجيش، كالجيش. وفتح رواق ثالث، من كيسوفيم الى ما كان من قبل غوش قطيف. في الجيش يشددون على أن كل ما بني في هذه المجالات قابل للتفكيك. كل شيء مؤقت. سوابق تاريخية، من الضفة وكذا من غزة، تستدعي استنتاجا آخر: كل استيطان عسكري في الميدان هو مدخل لاستيطان مدني. ما لا يفعله زمبيش، ستفعله ستروك. قيادة فرقة 252 التي قاتلت في غزة انعقدت قبل بضعة أيام في رمات أفعال. "قتلنا 800 مقاتل"، قال للضباط قائد الفرقة، العميد يهودا فاخ. "نحن على مسافة خطوة عن النصر".
يوم الثلاثاء حاصرت قوة عسكرية مدرسة في بيت حانون، في شمال شرق القطاع. كان هذا هو الدخول الرابع أو الخامس للجيش الإسرائيلي الى بيت حانون. في المدرسة كان 50 مسلحا و 1500 مدني وجدوا فيها ملجأ. في الأيام الأخيرة اطلقت من هناك صواريخ نحو سديروت.
دعا الجيش الإسرائيلي المقاتلين إلى الاستسلام. البعض استسلم. آخرون اختاروا القتال. في هجوم مفاجئ نجحت القوة في السيطرة على المدرسة دون المس بالمدنيين. 1500 مدني اخلوا جنوبا وغربا الى المنطقة الإنسانية. الاخلاء اضطراري من أجل امنهم، كما يشددون في الجيش.
حملة بحجم أكبر تستهدف تطهير الطرف الشمالي من مخيم اللاجئين جباليا – لمزيد من الدقة، المنطقة بين مخيم اللاجئين وبيت لاهيا المجاورة. خمسة مقاتلين من الجيش الإسرائيلي قتلوا هناك. مئات المقاتلين قتلوا ومئات أُسروا. كم نجوا واختفوا حتى المواجهة التالية؟ مئات عديدة، كما تقول محافل في الجيش.
الدمار في القطاع مطلق. الحاجة العملياتية مفهومة؛ النتائج مقلقة. المهمة هي لتحييد قدرة المسلحين على إخفاء العبوات، تفخيخ الشوارع، إيجاد مخبأ من فوق وتحت الأرض. الدمار هو نتيجتها. ما يبدو من جانبنا كاضطرار لا مفر منه، يعتبر في منظمات الإغاثة الدولية إبادة جماعية.
منذ 5 أكتوبر من هذه السنة وسعت قيادة المنطقة الجنوبية ثلاث مرات المنطقة الإنسانية. تهديد إدارة بايدن بالحظر على ارساليات السلاح فعل فعله. فقد فتح الجيش الإسرائيلي نقاط عبور أخرى، محور حركة اخر من كيسوفيم، وادخل مزيد من الشاحنات. منظمات دولية توافق إسرائيل على التعاون معها (الاونروا رفضت وحيدت) تشارك في توزيع الغذاء والمؤن. لا يوجد جوع وعطش في المنطقة الإنسانية.
كل شيء صحيح باستثناء حقيقة أن منظمات الإغاثة الدولية تصدر كل يوم بيانات عن جوع وعطش وتنكيل من إسرائيل للسكان؛ باستثناء حقيقة ان إدارة بايدن لا تزال تهدد بالحظر. باستثناء ان حقيقة قسم هام من الغذاء تسلبه حماس وزعران محليون. ضباط في الميدان يدعون بانه لا يوجد ما يكفي من الرقابة: حماس تستغل شاحنات المؤن كي تنقل المال، وربما أيضا السلاح والرجال. هي ترمم حكمها في المنطقة الإنسانية.

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