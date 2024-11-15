ترامب يعين كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
الجمعة، أن المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت ستتولى منصب السكرتيرة
الصحافية للبيت الأبيض.
وقال ترامب
في بيان، إن ليفيت (27 عاما)
"ذكية وقوية وأثبتت أنها قادرة على التواصل بشكل فعال للغاية. ولدي ثقة تامة
في أنها ستتميز على المنصة، وستساعد في توصيل رسالتنا إلى الشعب الأميركي".
وكان ترامب اختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي
وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، كما أعلن اختيار محاميه الخاص، تود
بلانش، لشغل منصب نائب وزير
العدل، وهو ثاني أعلى مسؤول في الوزارة.
وأضاف ترامب في بيان، إن تود "محام ممتاز،
وسيكون قائدا مهما في وزارة العدل، ويعمل على إصلاح نظام العدالة المعطل منذ فترة
طويلة".
كما رشح ترامب الخميس، روبرت كينيدي جونيور
لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.
ويتبنى روبرت
كينيدي جونيور منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويُعد من المشككين بجدوى اللقاحات.
وقال ترامب في المنشور الذي أعلن فيه عن
الترشيح على منصته "تروث سوشال"، إنه "منذ زمن طويل، والأميركيون
مسحوقون من مجمع الصناعات الغذائية وشركات الأدوية التي انخرطت في عمليات خداع
وتضليل إعلامي وتزييف فيما يتعلق بالصحة العامة".
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