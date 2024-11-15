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ترامب يعين كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

11/15/2024 11:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمعة، أن المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت ستتولى منصب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.
وقال ترامب في بيان، إن ليفيت (27 عاما) "ذكية وقوية وأثبتت أنها قادرة على التواصل بشكل فعال للغاية. ولدي ثقة تامة في أنها ستتميز على المنصة، وستساعد في توصيل رسالتنا إلى الشعب الأميركي".

وكان ترامب اختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، كما أعلن اختيار محاميه الخاص، تود بلانش، لشغل منصب نائب وزير العدل، وهو ثاني أعلى مسؤول في الوزارة.

وأضاف ترامب في بيان، إن تود "محام ممتاز، وسيكون قائدا مهما في وزارة العدل، ويعمل على إصلاح نظام العدالة المعطل منذ فترة طويلة".

كما رشح ترامب الخميس، روبرت كينيدي جونيور لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية.

ويتبنى روبرت كينيدي جونيور منذ فترة طويلة نظريات مؤامرة ويُعد من المشككين بجدوى اللقاحات.

وقال ترامب في المنشور الذي أعلن فيه عن الترشيح على منصته "تروث سوشال"، إنه "منذ زمن طويل، والأميركيون مسحوقون من مجمع الصناعات الغذائية وشركات الأدوية التي انخرطت في عمليات خداع وتضليل إعلامي وتزييف فيما يتعلق بالصحة العامة".

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