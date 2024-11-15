13 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتقى ستة فلسطينيين شهداء، بينهم طفل، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مفترق الأمن العام في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.
كما استشهد 4 فلسطينيين، بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وخيمة نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
واستشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
كما استشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال بالقذائف المدفعية استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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