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بينهم أطفال ونساء.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني على غزة

11/15/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة -استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم أمس، جراء القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة.
واستشهد سبعة فلسطينيين، ظهر أمس، إثر قصف جوي للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وأشار إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، نتيجة استهداف الطيران المسير لمجموعة من المواطنين في شارع وادي العرائس في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وصباح أمس، استشهد فلسطينيان، في قصف مدفعي استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا شمالي القطاع.
واستشهد ثلاثة آخرين صباح أمس، وأصيب عدد آخر، في قصف صهيوني استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مفترق الأمن العام في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.
واستشهد المواطن بقصف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان، بالإضافة إلى طفل أثناء ذهابه لشراء خبز لأسرته.
وفي سياق متصل، استشهدت فلسطينية، برصاص طائرة مُسيّرة "كواد كوبتر" في محيط صيدلية المنشية بمشروع بيت لاهيا.
وألقت طائرات مسيّرة "كواد كوبتر" تُلقي قنابل في محيط مفترق الحلبي بجباليا.
وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد ثلاثة اخرين، بينهم طفلة وامرأة، وأصيب عدد آخر إثر قصف جوي صهيوني لشقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين وسط المدينة.
وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، استشهاد رجل وابنته وإصيب عدد آخر، إثر قصف استهدف منزلا في بلدة النصر شمال شرقي المدينة.
بدورها، ذكرت مصادر طبية أن 31 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق عدة في القطاع منذ فجر امس.
ومنذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) 2023، ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 43.736 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و103.370 مصابا، فضلا عن تدمير البنى التحتية، والمنشآت السكنية والحكومية والمدنية والاقتصادية.
الى ذلك، لليوم الـ42 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني، حرب الإبادة والتجويع والحصار المطبق على شمالي قطاع غزة، ومنع إدخال الغذاء والدواء لآلاف المواطنين المحاصرين في شمال القطاع.
ويعاني الفلسطينيون أوضاعا إنسانية مأساوية، وظروفا صحية صعبة، في ظل استمرار العملية العسكرية، وتشديد الحصار الصهيوني، ومنع إدخال المساعدات والطعام لشمالي القطاع.
ولم يتوقف القصف المدفعي والجوي على بيت لاهيا ومخيم جباليا، ناهيك عن عمليات النسف للمباني السكنية.
ونفذت قوات الاحتلال أعمال نسف في محيط حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة.
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة قال في تصريحات صحفية، إن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم والمذابح ضد المدنيين.
وأوضح أن المستشفيات لا تستطيع استقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى.
ووصف الوضع في شمال غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وطالب الثوابتة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بكل الوسائل.
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع لليوم 200 على التوالي إدخال البضائع والسلع لشمالي القطاع.
وذكر أن أكثر من 100 ألف عملية جراحية يجب إجراؤها في شمالي القطاع.
بدورها، قالت مسؤولة الطوارئ في "أونروا": "لم يدخل أي طعام إلى شمال غزة لمدة شهر كامل".
وأضافت أن "إسرائيل" رفضت جميع طلباتنا بشأن إدخال المساعدات، مشيرة إلى أن المستشفيات دُمرت، ولم يبق سوى جراح واحد شمالي غزة.
ومنذ بدء العملية العسكرية في مخيم جباليا، بالخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي استشهد 2000 فلسطيني، وأصيب 6000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال 1000، فضلًا عن عشرات المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض.
ويمنع الاحتلال إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى شمالي القطاع، ويحرم السكان من أدنى مقومات الحياة، مما يعمق المجاعة لدى الفلسطينيين.
ولليوم الـ24 على التوالي، ما زال الدفاع المدني معطل قسرًا في كافة مناطق شمال قطاع غزة، بفعل الإستهداف والعدوان الصهيوني المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.
وبتاريخ 23 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، هاجم جيش الاحتلال طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم.-(وكالات)

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