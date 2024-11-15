PNN فيديو : الاعلان عن نتائج مسابقة قريب لانتاج القصص والتحقيقات التلفزيونية في اربع دول عربية

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN / اعلن في العاصمة الاردنية عمان عن نتائج مسابقة ومشروع قريب الاعلامي الذي ينفذ في اربع دول عربية هي فلسطين والاردن والعراق ولبنان بهدف تطوير وسائل الاعلام المستقلة لتعزيز الحريات والاعلام الهادف والبناء لتقوية المجتمعات في هذه الدول.

آهرنس : جائزة ومشروع قريب هدفها دعم الصحفيين المستقلين

وافتتح حفل تسليم الجوائز الفائزة بكلمة ترحيبية من هنريك آهرنس مدير مشروع قريب الاعلامي الذي رحب بالحضور وتحدث عن فكرة مشروع قريب وعمله.

وقال اهرنس ان جائزة قريب السنوية تمثل عامل تحفيز لنحو ٦٠٠ صحفي في اربعين وسيلة اعلامية عملت مع مشروع قريب خلال الثلاث سنوات الاخيرة بهدف دعمها وتطوير ادائها بما يساهم بتعزيز الاعلام المستقل الذي يمثل صوت المواطن ويعبر عن قضاياه بعيدا عن الاعلامي الحزبي او الحكومي المتحيز.

عبد الصمد : الحروب كان لها اثر على انتاجات وجائزة قريب هذا العام

و قالت الصحفية القديرة ندى عبد الصمد مشرفة ومنسقة الانتاج في مشروع قريب بالدول العربية الاربعة ان الاعلان عن نتائج جائزة قريب هذا العام تختلف عن الظروف السابقة للجوائز التي سبقتها بسبب الحروب في فلسطين ولبنان والتوترات المحيطة بالمنطقة.

واضافت ان اطلاق الجائزة والاعلان عن نتائجها هذا العام وسط حروب حمل طابع تناول في كثير من القصص هذه الحروب والاعتداءات وانعكاساتها على المواطنين وكيفية تعامل المواطنين وتحديهم لهذه الظروف.

واكدت ان اكثر من ١٠٠ صحفي وصحفية تقدموا للمنافسة على الجائزة موضحة ان كل المشاركات كانت جيدة جدا حيث تحدثت عن الحروب والانعكاسات التي سببتها على النساء والاطفال كما تناولت قصص اخرى واقع الحياة والفساد والحوكمة وغيرها من مواضيع تهم الشعوب في الدول التي ينفذ فيها المشروع.

وقالت ان ثلاثة عشر من المتقدمين فازوا بالجوائز حيث قدمت لهم التهاني على انجازهم كما و شكرت لجنة التحكيم بكافة اعضائها.

السفير الفرنسي : نرفض قتل الصحفيين وسنواصل دعمهم

من ناحيته قال السفير أليكسي لوكوور غرانميزون السفير الفرنسي في الاردن ان مشروع قريب هو مشروع اقليمي تم اطلاقه عام ٢٠٢١ بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية و تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بهدف تعزيز وسائل الاعلام في اربع دول لتعزيز بدرات الاعلام المستقل و الاعلاميين المهنيين لان ما يجري من قورة تكنولوجية يحتاج للتدقيق في المعلومات لتكون معلومات موثوقة ومدققة اكثر من اي وقت مضى.

واكد السفير الفرنسي في الاردن ان الحروب التي شهدتها المنطقة ادت الى قتل قتل عشرات الصحفيين في فلسطين ولبنان و بالنسبة لفرنسا هذا امر غير مقبول ومرفوض مؤكدا على دعم بلاده لحرية الصحافة والاعلام ولذلك ستبقى شرين ابو عاقلة حاضرة في اذهان كل احرار العالم.

وشدد على ان منظمة مراسلين بلا حدود قالت ان اخطر منطقة للصحفيين هي الشرق الاوسط وتحديدا فلسطين ولبنان وبالتالي لا بد من دعم الصحفيين المهنيين لكي يواصلوا عملهم بان الصحفيون مثال في الامل وهذا الحفل الدي يقام على ارض السفارة الفرنسية هو مثال على دعم فرنسا للصحفيين وحرية الاعلام ورفض قتلهم.

الفائزون بالجوائز: فوزنا انتصار للقصص التي حملنا فيها صوت الناس

الفائزون بالجوائز ومنهم من فلسطين عبروا عن سعادتهم بهذا الفوز من جهة وبكونهم شركاء في مشروع اعلامي اقليمي عربي يساعدهم على انتاج قصص وتقارير تتناول حياة المواطن العربي في دولهم التي تعاني الحروب واصناف متعددة من الانتهاكات.

وقالت تالا حلاوة مديرة منصة نساء الكايميرا وأحد الفائزين بجوائز قريب ان فوزهم بقصة فتاة تبلغ من العمر ١٥ عام اضطرت للعمل لاعالة من تبقى من عائلتها تمثل رسالة قدمها زملاءها في قطاع غزة عن اثر حرب الابادة التي تتعرض اليها غزة على الاطفال موضحة ان المهم لها بهذا الفوز هو ايصال معاناة الاطفال في فلسطين جراء الاحتلال.

واضافت ان منصتها هي منصة اعلامية تهدف لتعزيز عمل وحضور الصحفيات الفلسطينيات وتعزيز دورهن بالعمل الاعلامي وبالمجتمع موضحة ان مشروع قريب مثل لها اداة للعمل والدعم والتطور شاكرة ادارة قريب ولجنة التحكيم على عملهم.

الاسعد : المسابقة اظهرت قدرات لدى الصحفيين الشباب

لجنة التحكيم المكونة من اعلاميين وصحفيين مختصين كانت قد عقدت جلسات تقييم لاكثر من مئة قصة مشاركة حيث تم اختيار ٣٣ في المرحلة الاولى ومن تم الاعلان عن ١٣ فائز وفائزة لمختلف مجالات المسابقة.

وقالت شروق الاسعد عضو لجنة تحكيم وعضو مجلس اداري بنقابة الصحفيين الفلسطينيين ان لجنة التحكيم راجعت كل الطلبات المتقدمة للجائزة حيث كانت المشاركات كافة تحمل رسائل مهنية وانسانية و وطنية وكانت ناجحة موضحة ان الجوائز التي فازت اعتمدت على اداء مهني عالي في التحرير والانتاج والمتابعة والمصادر .

واوضحت الاسعد ان المشاركات سراء كانت تقارير مكتوبة او قصص متلفزة او مصورة او تحقيقات اعطتها اشارة لتميز جيل الشباب من الصحفيين والذين يستحقون ال عم والاسناد مؤكدة على اهمية مشروع وجائزة قريب في اسناد الصحفيين الشباب.























































