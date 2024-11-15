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مستعمرون يدنسون مسجدا في دورا وينتشرون في عدة مناطق جنوب غرب الخليل

11/15/2024 7:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - دنس
مستعمرون اليوم الجمعة، مسجدا في خربة مراح البقار
ببلدة دورا، وسط هتافات بالعبرية، ورقص وغناء، كما انتشروا في قرية العلقة جنوب الخليل، قرب منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة كبيرة من عصابات المستعمرين اقتحمت خربة مراح البقار ببلدة دورا وانتشرت في الجبال، كما اعتلى المستعمرون مئذنة مسجد في المنطقة، وسط هتافات بالعبرية والرقص والغناء.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة أخرى من المستعمرين انتشرت في منطقة العلقة "بين بلدتي دورا والظاهرية"، وهي الطريق الوحيدة التي يسلكها المواطنين من الظاهرية للوصول إلى بلدة دورا، ومدينة الخليل، عقب إغلاق الاحتلال كافة الطرق في تلك المنطقة.

يذكر ان عصابات المستوطنين كثفت من اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم بحماية جيش الاحتلال، خاصة في الآونة الأخيرة في موسم قطف الزيتون.

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