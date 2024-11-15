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الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان

11/15/2024 7:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت
/ PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانها على
عدة مناطق في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وأفادت مصادر محلية لبنانية بتجدد قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على مناطق: الليلكي، وبرج البراجنة، والغبيري والطيونة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكدت المصادر، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة النبطية وبلدات: تبنين، وبريقع، وسيناي، وحبوش، وطير حرفا، والجبين، وشيحين، ويارين، وعلما الشعب، والخيام، وجباع، وشقرا، وقبريخا، وكفر دونين، وراشيا الفخار، وكفرا، والناقورة، وكفر حمام، والمحمودية، والسريرة، وبرج رحال، ودير الزهراني، وانصارية، وكونين، وبيت ياحون، وبرعشيت، والطيري وشبعا في جنوب لبنان.

وحسب وزارة الصحة اللبنانية فإن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل إلى 3386 شهيدا، بالإضافة إلى 14417 جريحا.

MENAFN15112024000205011050ID1108889841

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