الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت
/ PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانها على
عدة مناطق في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
وأفادت مصادر محلية لبنانية بتجدد قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على مناطق: الليلكي، وبرج البراجنة، والغبيري والطيونة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأكدت المصادر، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة النبطية وبلدات: تبنين، وبريقع، وسيناي، وحبوش، وطير حرفا، والجبين، وشيحين، ويارين، وعلما الشعب، والخيام، وجباع، وشقرا، وقبريخا، وكفر دونين، وراشيا الفخار، وكفرا، والناقورة، وكفر حمام، والمحمودية، والسريرة، وبرج رحال، ودير الزهراني، وانصارية، وكونين، وبيت ياحون، وبرعشيت، والطيري وشبعا في جنوب لبنان.
وحسب وزارة الصحة اللبنانية فإن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل إلى 3386 شهيدا، بالإضافة إلى 14417 جريحا.
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