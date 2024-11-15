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الاحتلال يقتحم بلدة الظاهرية جنوب الخليل

11/15/2024 7:10:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل
/ PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكر شهود عيان " أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية واستولت على عدد من كاميرات المراقبة على الشارع الرئيسي، ودققت في تسجيلات كاميرات التصوير في محطات وقود، وصورت بعض المقاطع من تلك التسجيلات. كما أغلقت الطرق أمام حركة مركبات المواطنين خلال الاقتحام.

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