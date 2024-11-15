الاحتلال يقتحم بلدة الظاهرية جنوب الخليل
التاريخ
11/15/2024 7:10:30 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل
/ PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وذكر شهود عيان " أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية واستولت على عدد من كاميرات المراقبة على الشارع الرئيسي، ودققت في تسجيلات كاميرات التصوير في محطات وقود، وصورت بعض المقاطع من تلك التسجيلات. كما أغلقت الطرق أمام حركة مركبات المواطنين خلال الاقتحام.
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