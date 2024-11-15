مستعمرون يتجمعون قرب عش غراب شرق بيت لحم
التاريخ
11/15/2024 7:10:29 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - تجمع مستعمرون، تحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، عند منطقة عش غراب جنوب شرق بيت ساحور شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية: بأن العشرات المستعمرين تجمعوا عند عش غراب وقاموا بإغلاق البوابة أمام مرور المركبات وتنقلات المواطنين.
MENAFN15112024000205011050ID1108889839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.