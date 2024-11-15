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مستعمرون يتجمعون قرب عش غراب شرق بيت لحم

11/15/2024 7:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - تجمع مستعمرون، تحت حماية قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، عند منطقة عش غراب جنوب شرق بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية: بأن العشرات المستعمرين تجمعوا عند عش غراب وقاموا بإغلاق البوابة أمام مرور المركبات وتنقلات المواطنين.

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