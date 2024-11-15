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كندا تحذر من الظروف الانسانية الكارثية في قطاع غزة

11/15/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) اوتوا
/ PNN - عبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية "الكارثية" في أنحاء غزة وحذرت من مستويات مهددة للحياة من سوء التغذية الحاد.

ولفتت الوزيرة إلى تقرير صادر عن (لجنة مراجعة المجاعة) في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال قطاع غزة.

وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.

وذكرت جولي في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية، أن هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة.

وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها.

وأضاف البيان أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وأن تسمح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

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