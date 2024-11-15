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مستعمرون يقتحمون تجمع سمرة بالأغوار الشمالية

11/15/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN - اقتحم عدد من المستعمرين، اليوم الجمعة، خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة" بأن مستعمرين اقتحموا التجمع، وتجولوا بين خيام المواطنين وأرهبوهم.

واضاف أن المستعمرين يتواجدون أغلب الساعات بين الخيام، في محاولة منهم لاستفزاز المواطنين، وترويعهم؛ بهدف إجبارهم على ترك خيامهم.

وتعاني مناطق عديدة في الأغوار الشمالية من عربدات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين على التجمعات البدوية الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى تهجير خمسة تجمعات تتكون من 18 عائلة يبلغ عدد أفرادها 118 مواطنا، ليضافوا إلى 24 تجمعا تتكون من 266 عائلة يبلغ عدد أفرادها 1517 مواطنا، تم تهجيرهم قسرا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

MENAFN15112024000205011050ID1108889835

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