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قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس

11/15/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية برقة شمال غرب نابلس، واحتجزت عائلة داخل منزلها.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد عز الدين: بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لليوم الثالث على التوالي، وداهمت أحد المنازل على الشارع الرئيسي غرب القرية، واحتجزت عائلة المواطن محمد أمين حجة داخله منذ ساعات الصباح، ومنعتهم من الخروج.

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