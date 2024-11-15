قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس
التاريخ
11/15/2024 7:10:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية برقة شمال غرب نابلس، واحتجزت عائلة داخل منزلها.
وأفاد رئيس مجلس قروي برقة زياد عز الدين: بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لليوم الثالث على التوالي، وداهمت أحد المنازل على الشارع الرئيسي غرب القرية، واحتجزت عائلة المواطن محمد أمين حجة داخله منذ ساعات الصباح، ومنعتهم من الخروج.
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