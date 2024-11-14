مكتب حسن رضي ومشاركوه يحتفل باليوبيل الذهبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفل‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬بمرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيسه‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬ورؤساء‭ ‬تنفيذيون‭ ‬ومستشارون‭ ‬قانونيون‭ ‬وموكلو‭ ‬المكتب‭ ‬ومحامون‭.‬

بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬للدكتور‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬دور‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المكتب‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬وسمعة‭ ‬تجاوزت‭ ‬المحلية‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬والاهتمام‭ ‬بخلق‭ ‬وتدريب‭ ‬محامين‭ ‬مؤهلين‭ ‬مميزين‭ ‬وقادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭. ‬وألقت‭ ‬المحامية‭ ‬الشيخة‭ ‬هيا‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬هنأت‭ ‬فيها‭ ‬منتسبي‭ ‬المكتب‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬ليست‭ ‬وظيفة‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدل‭ ‬وتحدثت‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬التشريعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وركزت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬كلمتها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التدريب‭ ‬القانوني‭.‬

بعدها‭ ‬كانت‭ ‬كلمة‭ ‬مسجلة‭ ‬للسيدة‭ ‬هيلينا‭ ‬سماحة‭ ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬لكسمندي‮»‬،‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬مكتب‭ ‬قانوني‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬انضم‭ ‬إليها‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬كعضو‭ ‬حصري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬عبرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬عندما‭ ‬زارت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬تسلمها‭ ‬لمنصبها‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬منتسبو‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬شديد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المميزة‭ ‬لعملائهم‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬تقدم‭ ‬توصية‭ ‬بأن‭ ‬تنضم‭ ‬المحامية‭ ‬نور‭ ‬رضي‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشبكة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المكتب‭ ‬بين‭ ‬المكاتب‭ ‬العالمية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاحتفال‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬يمثل‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬المكتب‭ ‬وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمكتب‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬له‭.‬

ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بافتتاح‭ ‬مكتبه‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬القانوني‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬كودرت‭ ‬براذرز‮»‬‭ ‬مما‭ ‬مكنه‭ ‬من‭ ‬الولوج‭ ‬للعالمية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬وترأسها‭ ‬عدة‭ ‬دورات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬عند‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

كما‭ ‬انضم‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬إلى‭ ‬هيئات‭ ‬قانونية‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭: ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمحامين‭ ‬ومعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولي‭ ‬ومحكمة‭ ‬لندن‭ ‬للتحكيم‭ ‬الدولي‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬مستشارا‭ ‬قانونيا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأمريكية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمات‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬القانونية‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬مثل‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬التحكيم‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬والإنشاءات،‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والاندماج،‭ ‬والاستحواذ،‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وتأسيس‭ ‬الشركات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بأنه‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬له‭ ‬تجربته‭ ‬الشخصية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬الثانية،‭ ‬منتسبي‭ ‬المكتب،‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬بفضل‭ ‬ثقة‭ ‬جميع‭ ‬عملاء‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المكتب‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭ ‬وأمانة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكتب‭ ‬وحرصاً‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬جودة‭ ‬خدماته‭ ‬ومدى‭ ‬رضا‭ ‬عملائه‭ ‬عنه‭ ‬فإنه‭ ‬يقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬استبانات‭ ‬سنوية‭ ‬تتم‭ ‬دراسة‭ ‬نتائجها‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬وعناية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يفتخر‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬بحرينيون‭ ‬وأن‭ ‬حوالي‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬هم‭ ‬نساء‭. ‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬يحصدها‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬تقييم‭ ‬عالمية‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬الأدلة‭ ‬على‭ ‬تميز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المكتب‭ ‬متعهداً‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬بتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬