Sunday, 17 November 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتب حسن رضي ومشاركوه يحتفل باليوبيل الذهبي

11/14/2024 11:29:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفل‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬بمرور‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيسه‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬ورؤساء‭ ‬تنفيذيون‭ ‬ومستشارون‭ ‬قانونيون‭ ‬وموكلو‭ ‬المكتب‭ ‬ومحامون‭.‬

بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬للدكتور‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬دور‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬المكتب‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬وسمعة‭ ‬تجاوزت‭ ‬المحلية‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬والاهتمام‭ ‬بخلق‭ ‬وتدريب‭ ‬محامين‭ ‬مؤهلين‭ ‬مميزين‭ ‬وقادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭. ‬وألقت‭ ‬المحامية‭ ‬الشيخة‭ ‬هيا‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬هنأت‭ ‬فيها‭ ‬منتسبي‭ ‬المكتب‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬ليست‭ ‬وظيفة‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدل‭ ‬وتحدثت‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬التشريعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وركزت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬كلمتها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التدريب‭ ‬القانوني‭.‬

بعدها‭ ‬كانت‭ ‬كلمة‭ ‬مسجلة‭ ‬للسيدة‭ ‬هيلينا‭ ‬سماحة‭ ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬لكسمندي‮»‬،‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬مكتب‭ ‬قانوني‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬انضم‭ ‬إليها‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬كعضو‭ ‬حصري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬عبرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬عندما‭ ‬زارت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬تسلمها‭ ‬لمنصبها‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬منتسبو‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬شديد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المميزة‭ ‬لعملائهم‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬تقدم‭ ‬توصية‭ ‬بأن‭ ‬تنضم‭ ‬المحامية‭ ‬نور‭ ‬رضي‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشبكة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المكتب‭ ‬بين‭ ‬المكاتب‭ ‬العالمية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاحتفال‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬يمثل‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬المكتب‭ ‬وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمكتب‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬له‭.‬

ومن‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬بافتتاح‭ ‬مكتبه‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1979‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬القانوني‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬كودرت‭ ‬براذرز‮»‬‭ ‬مما‭ ‬مكنه‭ ‬من‭ ‬الولوج‭ ‬للعالمية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬وترأسها‭ ‬عدة‭ ‬دورات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬عند‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬

كما‭ ‬انضم‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬إلى‭ ‬هيئات‭ ‬قانونية‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭: ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للمحامين‭ ‬ومعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬التجارية‭ ‬الدولي‭ ‬ومحكمة‭ ‬لندن‭ ‬للتحكيم‭ ‬الدولي‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬مستشارا‭ ‬قانونيا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الأمريكية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خدمات‭ ‬مكتب‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬ومشاركوه‭ ‬القانونية‭ ‬تتركز‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬مثل‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬خدمات‭ ‬التحكيم‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬والإنشاءات،‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والاندماج،‭ ‬والاستحواذ،‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وتأسيس‭ ‬الشركات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬رضي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بأنه‭ ‬سعيد‭ ‬جداً‭ ‬لما‭ ‬وصلت‭ ‬له‭ ‬تجربته‭ ‬الشخصية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬الثانية،‭ ‬منتسبي‭ ‬المكتب،‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬بفضل‭ ‬ثقة‭ ‬جميع‭ ‬عملاء‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المكتب‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭ ‬وأمانة‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكتب‭ ‬وحرصاً‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬جودة‭ ‬خدماته‭ ‬ومدى‭ ‬رضا‭ ‬عملائه‭ ‬عنه‭ ‬فإنه‭ ‬يقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬استبانات‭ ‬سنوية‭ ‬تتم‭ ‬دراسة‭ ‬نتائجها‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭ ‬وعناية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يفتخر‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬بحرينيون‭ ‬وأن‭ ‬حوالي‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬هم‭ ‬نساء‭. ‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬يحصدها‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬تقييم‭ ‬عالمية‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬الأدلة‭ ‬على‭ ‬تميز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المكتب‭ ‬متعهداً‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬بتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬السعيدة‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

MENAFN14112024000055011008ID1108889007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث