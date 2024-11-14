إعلام عبري: إسرائيل ولبنان يريدان إبرام اتفاق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقل موقع "والا" العبري عن مسؤول
أميركي قوله إن "إسرائيل" ولبنان يريدان إبرام اتفاق، لكنه من غير
الواضح مدى استعدادهما لتقديم تنازلات.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان؛ أبرزها حزب
الله، بدأت غداة شن الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023،
والتي خلفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وسّعت قوات الاحتلال منذ 23 أيلول/
سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر
غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن
3 آلاف و386 شهيدا و14 ألفا و417 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا
عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول
لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الخميس.
ويوميا، يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات
مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين
ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية والمادية،
تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.
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