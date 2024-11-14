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إعلام عبري: إسرائيل ولبنان يريدان إبرام اتفاق

11/14/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقل موقع "والا" العبري عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل" ولبنان يريدان إبرام اتفاق، لكنه من غير الواضح مدى استعدادهما لتقديم تنازلات.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان؛ أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وسّعت قوات الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و386 شهيدا و14 ألفا و417 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الخميس.

ويوميا، يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

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