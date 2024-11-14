هيئة السياحة تستعرض الفرص الاستثمارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬بتوفير‭ ‬معلومات‭ ‬تفصيلية‭ ‬عن‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬سياحية‭ ‬مؤهلة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬وتنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العالمية‭.‬

وحول‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬أكدت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬كمحطة‭ ‬رئيسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران،‭ ‬والشركات‭ ‬المختصة‭ ‬بالخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والقطاعات‭ ‬الداعمة،‭ ‬نظراً‭ ‬للعلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والطيران‭. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للتعريف‭ ‬بجهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬تجارب‭ ‬فريدة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬تناسب‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

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