هيئة السياحة تستعرض الفرص الاستثمارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بجناح في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، والذي ينعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر2024، ويعد أحد أبرز الفعاليات في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، ويجمع نخبة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات الطيران والخدمات المرتبطة به.
وقد قام فريق الهيئة في الجناح بتوفير معلومات تفصيلية عن الفعاليات التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة القادمة، والتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع السياحي مملكة البحرين، وما تتميز به من بنية تحتية سياحية مؤهلة لاستقطاب وتنظيم كبرى الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية.
وحول مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي أهمية هذا المعرض كمحطة رئيسية لتعزيز التواصل مع شركات الطيران، والشركات المختصة بالخدمات اللوجستية والقطاعات الداعمة، نظراً للعلاقة الوثيقة بين قطاعي السياحة والطيران. مشيرة إلى أن المعرض يعد فرصة مهمة للتعريف بجهود الهيئة في تنمية قطاع السياحة في مملكة البحرين، ويصب في إطار تنويع المنتج السياحي، حيث يوفر تجارب فريدة ومتنوعة، تناسب مختلف الفئات العمرية.
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