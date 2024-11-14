Friday, 15 November 2024 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة السياحة تستعرض الفرص الاستثمارية

11/14/2024 7:23:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بجناح‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬ينعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر2024،‭ ‬ويعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطيران‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬بتوفير‭ ‬معلومات‭ ‬تفصيلية‭ ‬عن‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬سياحية‭ ‬مؤهلة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬وتنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬العالمية‭.‬

وحول‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬أكدت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬كمحطة‭ ‬رئيسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران،‭ ‬والشركات‭ ‬المختصة‭ ‬بالخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والقطاعات‭ ‬الداعمة،‭ ‬نظراً‭ ‬للعلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والطيران‭. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للتعريف‭ ‬بجهود‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬تجارب‭ ‬فريدة‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬تناسب‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN14112024000055011008ID1108888713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث