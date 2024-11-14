ألمانيا لحسم الصدارة.. وهولندا تنشد التأهل من بوابة المجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يتطلع المنتخب الألماني إلى حسم صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الأول في دوري أمم أوروبا، عندما يستضيف البوسنة والهرسك عند الساعة 9:45 من مساء غد، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.
ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة بـ10 نقاط بفارق 5 نقاط عن ملاحقيه هولندا والمجر، حيث ضمن المنتخب الألماني التأهل لدور الثمانية رسميا، ولا سيما أن هولندا والمجر سيواجهان بعضهما بعضا، مما يعني أن أحدهما يمكنه التفوق على رصيد "مانشافت"، في حال خسارته مباراتيه المقبلتين، أو في الجولة الأخيرة.
ويسعى المنتخب الألماني إلى الفوز من أجل ضمان التأهل من موقع الصدارة من دون النظر إلى نتيجة مباراته بالجولة الأخيرة أمام المجر، أو النظر إلى نتيجة أي مباراة أخرى بالمجموعة.
وفي حال التعادل مع البوسنة، ستضمن ألمانيا الصدارة أيضا، بشرط خسارة المجر أمام هولندا، التي إذا فازت في الجولة الأخيرة أمام البوسنة، وخسرت ألمانيا من المجر، لن تتمكن من التفوق عليها في ظل أفضلية المواجهات المباشرة للمنتخب الألماني الذي فاز على هولندا 1-0 وتعادل معها 2-2.
وإذا تعادلت ألمانيا مع البوسنة وهزمت المجر هولندا، سيتعين على "المانشافت" عدم الخسارة بأكثر من 5 أهداف أمام المجر، عندما يلتقيان في الجولة الختامية، لضمان التأهل كأول المجموعة الثالثة ولا سيما، أن المنتخب الألماني فاز 5-0 في أول لقاء جمعهما بالبطولة. وخرج دينيز أونداف لاعب شتوتجارت من قائمة المنتخب الألماني وحل محله جناح بايرن ميونخ ليروي ساني.
وفي التوقيت نفسه والجولة ذاتها، سيتواجه المنتخب الهولندي مع نظيره المجري في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، بحثا عن حجز تذكرة التأهل الثانية لدور الثمانية.
ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام المجر، بعدما تعادلا على ملعب الأخير 1-1. وفي مباريات الجولة السادسة سيلتقي المنتخب المجري مع نظيره الألماني، فيما سيحل المنتخب الهولندي ضيفا على البوسنة والهرسك الثلاثاء المقبل.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى اليوم، حيث سيهدف المنتخب البرتغالي للفوز على ضيفه البولندي من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية، فيما يسعى المنتخب الكرواتي للفوز على إسكتلندا من أجل التأهل هو الآخر لدور الثمانية، بشرط خسارة المنتخب البولندي.
ويتواجد المنتخب البرتغالي في صدارة الترتيب بـ10 نقاط فيما يتواجد المنتخب الكرواتي في المركز الثاني بـ7 نقاط، ويأتي خلفه المنتخب البولندي بـ4 نقاط، فيما يقبع المنتخب الإسكتلندي في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة.
وتقام مباريات الجولة الختامية لهذه المجموعة الإثنين المقبل، حينما يلتقي منتخب بولندا مع ضيفه الإسكتلندي، وتحل البرتغال ضيفة على كرواتيا.
في المقابل، يتطلع المنتخب الإسباني لحسم تأهله إلى دور الثمانية عندما يواجه مضيفه الدنماركي عند الساعة 9:45 مساء اليوم في الجولة الخامسة، في حين يسعى منتخب صربيا للحفاظ على فرصه في التأهل أمام مضيفه السويسري.
وتتصدر إسبانيا المجموعة بـ10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام الدنمارك، فيما يتواجد منتخب صربيا في المركز الثالث بـ4 نقاط، وتتذيل سويسرا بنقطة واحدة.
وتقام مباريات الجولة السادسة من هذه المجموعة الإثنين المقبل، حيث تلعب إسبانيا مع ضيفتها سويسرا، ويحل المنتخب الدنماركي ضيفا على صربيا.
وتقام منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالمستوى الثاني غدا، حيث يلتقي منتخب جورجيا ضيفه الأوكراني ويحل المنتخب التشيكي ضيفا على ألبانيا.
وتتصدر التشيك المجموعة بسبع نقاط بفارق نقطة أمام جورجيا وألبانيا، على الترتيب، فيما تتذيل أوكرانيا بـ4 نقاط، حيث تقام مباريات الجولة السادسة الثلاثاء المقبل، وتجمع التشيك ضد جورجيا وألبانيا مع أوكرانيا.
وفي الجولة الخامسة أيضا، يحل منتخب ويلز ضيفا على تركيا غدا، فيما يلتقي منتخب مونتينيجرو (الجبل الأسود) مع منتخب أيسلندا. وتتصدر تركيا بعشر نقاط، تليها ويلز بثماني نقاط، بفارق أربع نقاط أمام أيسلندا، فيما يحتل منتخب مونتينيجرو المركز الأخير برصيد فارغ.
وتقام مباريات الجولة السادسة الثلاثاء المقبل، حينما يلتقي منتخب ويلز مع أيسلندا ومونتينيجرو مع تركيا.
وتلتقي قبرص مع ليتوانيا ورومانيا مع كوسوفو، اليوم، لحساب مباريات المجموعة الثانية بالمستوى الثالث، ويتصدر منتخب رومانيا المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد منتخب كوسوفو في المركز الثاني بتسع نقاط، ثم منتخب قبرص برصيد ثلاث نقاط، ويقبع منتخب ليتوانيا في المكرز الأخير بلا نقاط.
وتستأنف مباريات الجولة السادسة الإثنين، حيث يلتقي منتخب رومانيا مع قبرص وكوسوفو مع ليتوانيا، ويلتقي منتخب لوكسمبرج مع بلغاريا ومنتخب إيرلندا الشمالية مع المنتخب البيلاروسي، اليوم، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث.
ويحتل منتخب إيرلندا الشمالية صدارة الترتيب برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة أمام منتخب بيلاروس، ويتواجد منتخب بلغاريا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويحتل منتخب لوكسمبرج المركز الأخير برصيد نقطتين.
وتقام مباريات الجولة السادسة الإثنين المقبل، حيث يلتقي المنتخب البلغاري مع نظيره البيلاروسي، ولوكسمبرج مع إيرلندا الشمالية.
وتلعب مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للمستوى الثالث غدا، حينما يلتقي منتخب أذربيجان مع إستونيا، والسويد مع سلوفاكيا.
ويتصدر المنتخب السويدي المجموعة بعشر نقاط، تليه سلوفاكيا بالرصيد نفسه، ثم إستونيا بـ3 نقاط، فأذربيجان من دون نقاط.
وتتواصل مباريات الجولة السادسة، الثلاثاء المقبل، حينما يلتقي المنتخب السويدي مع أذربيجان، ويلتقي منتخب سلوفاكيا مع إستونيا.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى اليوم، حيث يلتقي منتخب سان مارينو مع جبل طارق، فيما تقام مباراة الجولة السادسة الإثنين المقبل، بين ليختنشتاين وسان مارينو.
ويتصدر منتخب جبل طارق المجموعة بخمس نقاط بفارق نقطتين أمام سان مارينو، فيما يحتل منتخب ليختنشتاين المركز الثالث الأخير بنقطتين.
وتقام مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمستوى الرابع غدا، حينما يحل منتخب مولدوفا ضيفا على أندورا، وتقام مباراة الجولة السادسة الثلاثاء المقبل بين مالطا وأندورا، حيث يتصدر هذه المجموعة منتخب مولدوفا بست نقاط، يليه مالطا بالرصيد نفسه، وتتذيل أندورا الترتيب بلا نقاط. -(وكالات)
MENAFN14112024000072011014ID1108887766