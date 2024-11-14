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ألمانيا لحسم الصدارة.. وهولندا تنشد التأهل من بوابة المجر

11/14/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يتطلع المنتخب الألماني إلى حسم صدارة المجموعة الثالثة بالمستوى الأول في دوري أمم أوروبا، عندما يستضيف البوسنة والهرسك عند الساعة 9:45 من مساء غد، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.
ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة بـ10 نقاط بفارق 5 نقاط عن ملاحقيه هولندا والمجر، حيث ضمن المنتخب الألماني التأهل لدور الثمانية رسميا، ولا سيما أن هولندا والمجر سيواجهان بعضهما بعضا، مما يعني أن أحدهما يمكنه التفوق على رصيد "مانشافت"، في حال خسارته مباراتيه المقبلتين، أو في الجولة الأخيرة.
ويسعى المنتخب الألماني إلى الفوز من أجل ضمان التأهل من موقع الصدارة من دون النظر إلى نتيجة مباراته بالجولة الأخيرة أمام المجر، أو النظر إلى نتيجة أي مباراة أخرى بالمجموعة.
وفي حال التعادل مع البوسنة، ستضمن ألمانيا الصدارة أيضا، بشرط خسارة المجر أمام هولندا، التي إذا فازت في الجولة الأخيرة أمام البوسنة، وخسرت ألمانيا من المجر، لن تتمكن من التفوق عليها في ظل أفضلية المواجهات المباشرة للمنتخب الألماني الذي فاز على هولندا 1-0 وتعادل معها 2-2.
وإذا تعادلت ألمانيا مع البوسنة وهزمت المجر هولندا، سيتعين على "المانشافت" عدم الخسارة بأكثر من 5 أهداف أمام المجر، عندما يلتقيان في الجولة الختامية، لضمان التأهل كأول المجموعة الثالثة ولا سيما، أن المنتخب الألماني فاز 5-0 في أول لقاء جمعهما بالبطولة. وخرج دينيز أونداف لاعب شتوتجارت من قائمة المنتخب الألماني وحل محله جناح بايرن ميونخ ليروي ساني.
وفي التوقيت نفسه والجولة ذاتها، سيتواجه المنتخب الهولندي مع نظيره المجري في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، بحثا عن حجز تذكرة التأهل الثانية لدور الثمانية.
ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام المجر، بعدما تعادلا على ملعب الأخير 1-1. وفي مباريات الجولة السادسة سيلتقي المنتخب المجري مع نظيره الألماني، فيما سيحل المنتخب الهولندي ضيفا على البوسنة والهرسك الثلاثاء المقبل.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى اليوم، حيث سيهدف المنتخب البرتغالي للفوز على ضيفه البولندي من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية، فيما يسعى المنتخب الكرواتي للفوز على إسكتلندا من أجل التأهل هو الآخر لدور الثمانية، بشرط خسارة المنتخب البولندي.
ويتواجد المنتخب البرتغالي في صدارة الترتيب بـ10 نقاط فيما يتواجد المنتخب الكرواتي في المركز الثاني بـ7 نقاط، ويأتي خلفه المنتخب البولندي بـ4 نقاط، فيما يقبع المنتخب الإسكتلندي في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة.
وتقام مباريات الجولة الختامية لهذه المجموعة الإثنين المقبل، حينما يلتقي منتخب بولندا مع ضيفه الإسكتلندي، وتحل البرتغال ضيفة على كرواتيا.
في المقابل، يتطلع المنتخب الإسباني لحسم تأهله إلى دور الثمانية عندما يواجه مضيفه الدنماركي عند الساعة 9:45 مساء اليوم في الجولة الخامسة، في حين يسعى منتخب صربيا للحفاظ على فرصه في التأهل أمام مضيفه السويسري.
وتتصدر إسبانيا المجموعة بـ10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام الدنمارك، فيما يتواجد منتخب صربيا في المركز الثالث بـ4 نقاط، وتتذيل سويسرا بنقطة واحدة.
وتقام مباريات الجولة السادسة من هذه المجموعة الإثنين المقبل، حيث تلعب إسبانيا مع ضيفتها سويسرا، ويحل المنتخب الدنماركي ضيفا على صربيا.
وتقام منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالمستوى الثاني غدا، حيث يلتقي منتخب جورجيا ضيفه الأوكراني ويحل المنتخب التشيكي ضيفا على ألبانيا.
وتتصدر التشيك المجموعة بسبع نقاط بفارق نقطة أمام جورجيا وألبانيا، على الترتيب، فيما تتذيل أوكرانيا بـ4 نقاط، حيث تقام مباريات الجولة السادسة الثلاثاء المقبل، وتجمع التشيك ضد جورجيا وألبانيا مع أوكرانيا.
وفي الجولة الخامسة أيضا، يحل منتخب ويلز ضيفا على تركيا غدا، فيما يلتقي منتخب مونتينيجرو (الجبل الأسود) مع منتخب أيسلندا. وتتصدر تركيا بعشر نقاط، تليها ويلز بثماني نقاط، بفارق أربع نقاط أمام أيسلندا، فيما يحتل منتخب مونتينيجرو المركز الأخير برصيد فارغ.
وتقام مباريات الجولة السادسة الثلاثاء المقبل، حينما يلتقي منتخب ويلز مع أيسلندا ومونتينيجرو مع تركيا.
وتلتقي قبرص مع ليتوانيا ورومانيا مع كوسوفو، اليوم، لحساب مباريات المجموعة الثانية بالمستوى الثالث، ويتصدر منتخب رومانيا المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد منتخب كوسوفو في المركز الثاني بتسع نقاط، ثم منتخب قبرص برصيد ثلاث نقاط، ويقبع منتخب ليتوانيا في المكرز الأخير بلا نقاط.
وتستأنف مباريات الجولة السادسة الإثنين، حيث يلتقي منتخب رومانيا مع قبرص وكوسوفو مع ليتوانيا، ويلتقي منتخب لوكسمبرج مع بلغاريا ومنتخب إيرلندا الشمالية مع المنتخب البيلاروسي، اليوم، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث.
ويحتل منتخب إيرلندا الشمالية صدارة الترتيب برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة أمام منتخب بيلاروس، ويتواجد منتخب بلغاريا في المركز الثالث برصيد خمس نقاط، ويحتل منتخب لوكسمبرج المركز الأخير برصيد نقطتين.
وتقام مباريات الجولة السادسة الإثنين المقبل، حيث يلتقي المنتخب البلغاري مع نظيره البيلاروسي، ولوكسمبرج مع إيرلندا الشمالية.
وتلعب مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للمستوى الثالث غدا، حينما يلتقي منتخب أذربيجان مع إستونيا، والسويد مع سلوفاكيا.
ويتصدر المنتخب السويدي المجموعة بعشر نقاط، تليه سلوفاكيا بالرصيد نفسه، ثم إستونيا بـ3 نقاط، فأذربيجان من دون نقاط.
وتتواصل مباريات الجولة السادسة، الثلاثاء المقبل، حينما يلتقي المنتخب السويدي مع أذربيجان، ويلتقي منتخب سلوفاكيا مع إستونيا.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى اليوم، حيث يلتقي منتخب سان مارينو مع جبل طارق، فيما تقام مباراة الجولة السادسة الإثنين المقبل، بين ليختنشتاين وسان مارينو.
ويتصدر منتخب جبل طارق المجموعة بخمس نقاط بفارق نقطتين أمام سان مارينو، فيما يحتل منتخب ليختنشتاين المركز الثالث الأخير بنقطتين.
وتقام مباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للمستوى الرابع غدا، حينما يحل منتخب مولدوفا ضيفا على أندورا، وتقام مباراة الجولة السادسة الثلاثاء المقبل بين مالطا وأندورا، حيث يتصدر هذه المجموعة منتخب مولدوفا بست نقاط، يليه مالطا بالرصيد نفسه، وتتذيل أندورا الترتيب بلا نقاط. -(وكالات)

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