حسان: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لعدة جمعيات تعاونية لفئة الشباب

التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الخميس، نقيبيّ المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، في إطار لقاءات متواصلة مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية.



وأكد رئيس الوزراء، أهمية التعاون في الخطط والبرامج الحالية والمستقيلة المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الحكومة على الاستفادة من خبرات النقابتين اللتين تضمَّان كفاءات ترفد مؤسسات وقطاعات زراعية واسعة.



وبين رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير قطاع التعاونيات الزراعية ودعمها ومأسسة عملها، لتمكينها من تنفيذ زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل لأعضاء النقابتين والمتعطلين عن العمل، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بتخصيص أراض لعدة جمعيات تعاونية لفئة الشباب خصوصاً؛ تحقيقاً لهذا الهدف.



وعرض نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، عدداً من الموضوعات والمشاريع التي تعمل النقابة على تطويرها في الجانب الزراعي، خصوصاً فيما يتعلق بإنتاج المحاصيل الزراعية النوعية، لافتاً إلى الحاجة لتخصيص أراض لهذه الغاية لما لها من أهمية اقتصادية وتشغيلية للمواطنين.



وأشار إلى ضرورة إعادة العمل بمشروع تدريب وتأهيل حديثي التخرج من أعضاء النقابة مع الوزارات الذي توقف منذ عام 2020، وساهم في توفير فرص عمل لنحو 80 بالمئة من المتدربين فيه.



بدوره، أشار نقيب الأطباء البيطريين أحمد الدحيات، إلى ضرورة وجود إدارة معنية بالخدمات البيطرية تتماشى مع المعايير الدولية والتطورات التي تشهدها هذه المهنة، لافتا إلى أن النقابة بصدد تعديل قانونها وأهمية التعاون لإقرار هذه التشريعات ضمن الأطر القانونية.

وبهذا الخصوص، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقدم الدعم الممكن الذي يخدم النقابات ويسهم في تطويرها، مجدداً تأكيده على نهج الانفتاح والتواصل المستمر.

وحضر اللقاء وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات.