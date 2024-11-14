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السياحة البيئية في الكرك تشهد نشاطا متزايدا وتخلق فرص عمل

11/14/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- تعد السياحة البيئية إحدى أهم قطاعات السياحة المحلية بمحافظة الكرك، خصوصا أن المحافظة تضم العديد من مواقع السياحة البيئية التي تشمل مرافق طبيعية متنوعة تضم الأودية والجبال والبلدات والقرى القديمة، والتي أتيح فيها مرافق خدمية مختلفة للحركة السياحية.
ورغم أهمية تلك المواقع في توفير المنتج السياحي المهم، كونها مواقع سياحية يمكن الاستفادة منها في الحركة السياحية وجعلها قبلة للسياح من خارج المحافظة والمملكة، إلا أنها ما تزال خارج دائرة الاهتمام.
وبحسب موقع وزارة السياحة والآثار، فإن محافظة الكرك تضم زهاء 16 موقعا ومسارا للزيارة من قبل السياح، وهي مواقع (قلعة الكرك، غابة اليوبيل، عين سارة، وادي الموجب، البحر الميت، وادي عسال، وادي النميرة، قلعة القطرانة، كهف لوط عليه السلام، البانوراما الشرقية، البانوراما الغربية، آثار ومقبرة محي، آثار ذات الرأس، موقع المشهد في مؤتة، آثار الربة، آثار القصر).
وبدأت العديد من المواقع البيئية بالمحافظة تشهد زيارات كثيرة من قبل المواطنين بالمحافظة، في الوقت الذي يوفر فيه ذلك فرص عمل للشبان والأسر في تلك المواقع بما تساهم في الترويج السياحي لمحافظة الكرك.
ويؤكد ناشطون وفاعليات شعبية بالكرك، بأن هذه الزيارات أو الجولات السياحية العائلية وغيرها، تسلط الضوء على مواقع سياحية وبيئية جميلة يمكنها أن تساهم في زيادة النشاط السياحي المحلي من أبناء المحافظة والخارجي من زوار المحافظات الأخرى، إضافة إلى السياح الأجانب، بحيث تكون جزءا من المسارات السياحية بالمحافظة.
وخلال الفترة الماضية، نظمت مديرية ثقافة الكرك بالتنسيق مع هيئات ثقافية وسياحية وشعبية، زيارات لعدد من تلك المواقع في البلدات والقرى بالمحافظة، وخاصة تلك البلدات والقرى التي هجرها أهلها ولكنها تمتلك مواصفات تراثية وسياحية طبيعية جميلة.
وشملت الزيارات، الاطلاع على الحياة الشعبية والتراثية، وقضاء يوم كامل داخل تلك القرى والمشاركة في مختلف النشاطات اليومية لسكانها، وشملت كذلك جولات وتوفير وجبات غذائية محلية، وزيارات مواقع زراعية في مناطق وادي الكرك والأغوار الجنوبية لمشاركة أسر وسيدات وأفراد ينتجون منتجات زراعية أسرية ومشاركتهم في عملية قطافها وإنتاج وجبات منها.
وقال مدير سياحة الكرك ساطع مساعدة، إن محافظة الكرك تضم العديد من المواقع ذات طبيعة السياحة البيئية المحلية، وهي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بالمحافظة إضافة إلى زيارات وجولات من زوار من خارج المحافظة والمملكة، خصوصا رياضة تسلق الجبال والأودية ومسارات المياه والجداول، لافتا إلى أن هناك مسارات أصبحت عنوانا لهذه السياحة في وادي الكرك والموجب ووادي بن حماد وغيرها من المواقع.
وقالت مديرة الثقافة ومساعدة الأمين العام لوزارة الثقافة عروبة الشمايلة، إن المديرية وبالتعاون والتنسيق مع مجموعة من الفاعليات الثقافية والشعبية بمختلف بلدات وقرى المحافظة، وبهدف الترويج للسياحة البيئية المحلية وإعادة إحياء الثقافة المحلية على مختلف الصعد، لا سيما ثقافة الطعام والإنتاج المحلي والترويج للمنتجات الشعبية وتوفير الدخل المناسب للأسر التي تعيش في بلدات وقرى المحافظة، فقد تم تنظيم جولات المسارات السياحية الداخلية لتلك القرى.
وأشارت إلى أن البرنامج يأتي إيمانا من المديرية بشمولية المنتج الثقافي والسياحي وتنوعه، وتعزيز قيمة الارتباط بالأرض من خلال المشاريع الإنتاجية التي تمكن الإنسان اقتصاديا، لا سيما أن هناك قصصا ثقافية إبداعية موزعة بكل أرجاء المحافظة، ويجب أن يتم الاطلاع عليها من قبل أبناء المحافظة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه حتى الآن تم تنظيم جولات مسارات سياحية بمناطق الأغوار الجنوبية التي تعد كنزا ثقافيا عبر العصور يستدعي تسليط الضوء عليه، ودعم الحراك السياحي والثقافي الإنتاجي، واستثمار كل ما هو متاح بمشاريع إنتاجية تسهم في تحقيق فرص عمل، ومصدر دخل لإعالة عشرات الأسر المعوزة والمتعطلة عن العمل. إضافة إلى ذلك، شمل البرنامج مسارات بلدات عي وجوزاء وكثربا وذات رأس ومؤتة وعيون ووادي الكرك.
وبينت الشمايلة، أن المسار السياحي المحلي يهدف إلى تسليط الضوء على المنتج الثقافي المادي وغير المادي للمجتمعات المحلية بالكرك مثل المطابخ الإنتاجية المرتبطة فكرتها الأساسية بالأرض، وما تجود به من مزروعات من مختلف الأصناف بطريقة تعكس قيمة المنتج الغذائي الطبيعي الصحي، خصوصا أن المشاركين بالجولات يشاركون بتلك المطابخ.
ووفق الناشط البيئي المهندس جميل الجعافرة، فإن محافظة الكرك تمتاز بتنوع المنتج السياحي البيئي فيها، وهي تشمل مواقع عديدة تساهم في تطوير الحركة السياحية بشكل كبير، لافتا إلى أن ما يسمى السياحة البيئية أصبحت تلقى الاهتمام من المواطنين وهي تقدم منتجا مغايرا ويؤدي إلى الارتباط بالأرض والحفاظ على ديمومتها.
وقال العامل في قطاع السياحة البيئية أحمد الحباشنة، إن طبيعة المنطقة التي يعيش فيها، وهي موقع بيئي جميل، دفعته إلى استثمار هذا الموقع في إعادة إحياء المباني القديمة بالبلدة وتوفير مرافق خدمية للسياح والمواطنين لقضاء يوم في المنطقة وسط البيئة المحلية وبكلفة مالية بسيطة.
وأكد مدير البرامج والمشاريع في جمعية السلم والتضامن الثقافية بالكرك طارق مبيضين، أن محافظة الكرك تضم مواقع ومسارات سياحية بيئية كثيرة من بينها المسارات في القرى والبلدات وتجربة الحياة الشعبية اليومية، وتناول الطعام الشعبي، مشيرا إلى أن هذه التجربة بحاجة إلى توفير المرافق الخدمية المختلفة لإدامة فترة زيارة السائح سواء المحلي أو الأجنبي.
وبين أن هذا النمط من السياحة المحلية يعيد الإنسان إلى اكتشاف نفسه من جديد في إعادة التعرف على واقع اجتماعي واقتصادي جرى فقدانه من سنوات من خلال المشاركة في الحياة اليومية للمواطنين في تلك البلدات والقرى بالكرك.
وقال مبيضين، إن من أهم نتائج المسارات السياحية البيئية المحلية للأسر والفاعليات الشعبية بالكرك لتلك القرى، ترسيخ وتنشيط الزيارات السياحية المحلية لأماكن غائبة عن برامج الزيارات والجولات السياحية، فيما هي من أجمل المواقع الطبيعية والتراثية بالمحافظة والأردن بشكل عام.

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