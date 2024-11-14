3.1 مليار جنيه أرباح بنك قناة السويس بنهاية سبتمبر 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع صافى أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130% على أساس سنوى، ليسجل 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مدعومًا بزيادة صافى من العائد 68% إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.

قال بنك قناة السويس، فى بيان، إن إجمالى المركز المالى للبنك ارتفع بنسبة 43% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى ليصل إلى 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 103 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى.

موضوعاتأرباح“التعمير والإسكان” تقفز إلى 9.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر الدولار يتراجع إلى 49.3 جنيه فى تعاملات اليوم محفظة التمويلات المستدامة لـ”الأهلى المصرى” تسجل 354 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

وارتفعت الودائع بنسبة 46% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 73.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وارتفع صافى محفظة القروض 52% ليسجل 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 33.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مدفوعًا بنمو قروض الشركات 50% لتسجل نحو 46.4 مليار جنيه مقابل 30.9 مليار جنيه بنهاية 2023.

وارتفع صافى محفظة التجزئة المصرفية لدى بنك قناة السويس بنسبة 39%، ليصل إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 3.5 مليار جنيه بنهاية 2023.

قال عاكف المغربى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إنه تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به فى البورصة المصرية ليصبح 10 مليارات جنيه، لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يؤهله للنمو والتوسع؛ ويُعزز من قدرته فى دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.

وأضاف المغربى، أن بنك قناة السويس أنشأ إدارة التحول الرقمى، وتم تطوير استراتيجية رقمية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبى احتياجات كافة فئات العملاء.

وأوضح أن البنك استحدث إدارة العمليات المصرفية الدولية (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم فى تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها فى بيئة تنافسية، هذا بخلاف التوسع فى بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها.

وأطلق بنك قناة السويس منتجات أوعية ادخارية جديدة للعملاء الأفراد، فضلا على توفير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر، بأسعار فائدة تفضيلية وخطط سداد مرنة، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالاستثمار فى المبادرات المُستدامة.

كما أطلق البنك مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء، وشكل لجنة فتوى شرعية للإشراف على تلك المنتجات.

كما كثف البنك تواجده فى المحافظات المختلفة من خلال افتتاح 3 أفرع جديدة فى المنوفية، والشرقية، والعلمين الجديدة؛ ليصل عدد الفروع إلى 53 فرعًا.