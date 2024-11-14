3.1 مليار جنيه أرباح بنك قناة السويس بنهاية سبتمبر 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع صافى أرباح بنك قناة السويس بنسبة 130% على أساس سنوى، ليسجل 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مدعومًا بزيادة صافى الدخل
من العائد 68% إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.
قال بنك قناة السويس، فى بيان، إن إجمالى المركز المالى للبنك ارتفع بنسبة 43% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى ليصل إلى 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 103 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى.
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وارتفعت الودائع بنسبة 46% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 73.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
وارتفع صافى محفظة القروض 52% ليسجل 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 33.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مدفوعًا بنمو قروض الشركات 50% لتسجل نحو 46.4 مليار جنيه مقابل 30.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
وارتفع صافى محفظة التجزئة المصرفية لدى بنك قناة السويس بنسبة 39%، ليصل إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 3.5 مليار جنيه بنهاية 2023.
قال عاكف المغربى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إنه تم تعديل قيد رأسمال البنك المُرخص به فى البورصة المصرية ليصبح 10 مليارات جنيه، لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يؤهله للنمو والتوسع؛ ويُعزز من قدرته فى دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
وأضاف المغربى، أن بنك قناة السويس أنشأ إدارة التحول الرقمى، وتم تطوير استراتيجية رقمية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبى احتياجات كافة فئات العملاء.
وأوضح أن البنك استحدث إدارة العمليات المصرفية الدولية (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم فى تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها فى بيئة تنافسية، هذا بخلاف التوسع فى بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها.
وأطلق بنك قناة السويس منتجات أوعية ادخارية جديدة للعملاء الأفراد، فضلا على توفير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر، بأسعار فائدة تفضيلية وخطط سداد مرنة، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالاستثمار فى المبادرات المُستدامة.
كما أطلق البنك مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء، وشكل لجنة فتوى شرعية للإشراف على تلك المنتجات.
كما كثف البنك تواجده فى المحافظات المختلفة من خلال افتتاح 3 أفرع جديدة فى المنوفية، والشرقية، والعلمين الجديدة؛ ليصل عدد الفروع إلى 53 فرعًا.
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