رئيس الوزراء يعلن موعد انتهاء صندوق النقد من مراجعة برنامج مصر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن بعثة صندوق النقد الدولى سوف تنتهى من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الأسبوع المُقبل.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى:“الأمور تسير بصورة جيدة، ورغم ذلك تفاجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفى هذا الكلام”.

موضوعاتانخفاض فائدة الرهن العقارى فى أمريكا لأول مرة خلال 7 أسابيع رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل هو توافر العملة فى الأسواق رئيس الوزراء يحدد طريقة التعامل مع قانون الإيجار القديم

وتابع مدبولى:“المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة”، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة.

وقال رئيس الوزراء: قابلت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى حيث أثنت على كل الخطوات التى اتخذتها الحكومة، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفى الذى استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا.

واستطرد: أريد أيضًا التأكيد على أن جورجييفا، نقلت هذا الكلام، بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق المُمثل فيه كل دول العالم، ونقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التى قامت بها مصر، وأن مصر تمضى فى طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة فى هذا الشأن. المصدر: