رئيس الوزراء يعلن موعد انتهاء صندوق النقد من مراجعة برنامج مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن بعثة صندوق النقد الدولى سوف تنتهى من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الأسبوع المُقبل.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى:“الأمور تسير بصورة جيدة، ورغم ذلك تفاجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفى هذا الكلام”.
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وتابع مدبولى:“المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة”، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة.
وقال رئيس الوزراء: قابلت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى حيث أثنت على كل الخطوات التى اتخذتها الحكومة، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفى الذى استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا.
واستطرد: أريد أيضًا التأكيد على أن جورجييفا، نقلت هذا الكلام، بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق المُمثل فيه كل دول العالم، ونقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التى قامت بها مصر، وأن مصر تمضى فى طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة فى هذا الشأن. المصدر:
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