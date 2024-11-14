رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل هو توافر العملة فى الأسواق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على استمرار توافر العملة فى أسواق الصرف المصرية.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى:“نُطمئن المواطنين جميعاً أن شغلنا الشاغل هو توافر العملة، وهناك مُتابعة مُستمرة من محافظ البنك المركزى، والأمور تسير بصورة جيدة”.
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وردًا على ما يثار من أن مصر عليها التزامات دولارية عديدة“أقساط وفوائد بقيمة كبيرة”، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تتأخر عن دفع الأقساط حتى فى خضم الأزمات التى مرت بها، والمتابع جيداً يدرك أن الدولة لم تتأخر فى دفع أى قسط ولم تخفق فى سداد التزاماتها، مُجدداً التأكيد أننا نسير بقوة فى هذا الشأن.
وأشار إلى التقرير الذى أصدره البنك المركزى عن تحويلات المصريين فى الخارج، والذى أظهر أنه خلال شهر أغسطس 2024 ارتفعت التحويلات بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام 2023.
وقال إن التقرير أظهر أيضاً أن التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مُسجلة نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، ولذا فالأمور تسير بصورة منتظمة ومستقرة.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى سوف تنتهى من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الأسبوع المُقبل.
وتابع رئيس الوزراء:“الأمور تسير بصورة جيدة، ورغم ذلك تفاجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفى هذا الكلام”.
وأضاف مدبولى:“المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة”، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة.
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