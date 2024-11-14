رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل هو توافر العملة فى الأسواق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على استمرار توافر العملة فى أسواق الصرف المصرية.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى:“نُطمئن المواطنين جميعاً أن شغلنا الشاغل هو توافر العملة، وهناك مُتابعة مُستمرة من محافظ البنك المركزى، والأمور تسير بصورة جيدة”.

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وردًا على ما يثار من أن مصر عليها التزامات دولارية عديدة“أقساط وفوائد بقيمة كبيرة”، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة لم تتأخر عن دفع الأقساط حتى فى خضم الأزمات التى مرت بها، والمتابع جيداً يدرك أن الدولة لم تتأخر فى دفع أى قسط ولم تخفق فى سداد التزاماتها، مُجدداً التأكيد أننا نسير بقوة فى هذا الشأن.

وأشار إلى التقرير الذى أصدره البنك المركزى عن تحويلات المصريين فى الخارج، والذى أظهر أنه خلال شهر أغسطس 2024 ارتفعت التحويلات بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام 2023.

وقال إن التقرير أظهر أيضاً أن التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مُسجلة نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، ولذا فالأمور تسير بصورة منتظمة ومستقرة.

وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى سوف تنتهى من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال الأسبوع المُقبل.

وتابع رئيس الوزراء:“الأمور تسير بصورة جيدة، ورغم ذلك تفاجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولى زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفى هذا الكلام”.

وأضاف مدبولى:“المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة”، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة.