محاصرة جماهير أردنية في بغداد حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد اعلان موعد المواجهة بين النشامى والمنتخب العراقي اليوم الخميس، توافد العديد من المشجعين الأردنيين لحضور المباراة والتي ستقام على الأراضي العراقية، وبعد تعرضهم للمحاصرة في باصاتهم على طريق بغداد من قبل بعض الأشخاص صرح وزير
الداخلية العراقي بأن هناك بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي
تحاول خلط الأوراق والإساءة للجهود التي تبذل لإنجاح المباراة، وأكد أن جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية
اثارت هذه التصريحات تفاعلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
ف علق زيد : لعبة كرة قدم تستاهل كل هالامور!!!!
ناس بتذم ناس وناس تاكل بلحم ناس والله عيب
وقال ماهر : كلام غير صحيح أبناء الاردن تعرضوا للاعتداء على الحدود من موظفين رسميين و محاولاتهم منع الجمهور الاردني من
عدم دخلوهم لحضور المباراة
وفي فيديوهات تثبت ذلك
وكتب حازم من البلد الشقيق العراق : حياكم الله ايها النشامى بين اهلكم وناسكم العراق بلدكم الثاني.
وأضاف يزن : كلها إشاعات والشعب العراقي من اجود الشعوب العربية بالضيافة واحترام الضيف وعن تجربة وبالتوفيق للنشامى
وقال جاسر : بصراحه لقد شاهد الجميع الفيديوهات في معبر الكرامه و طربيل مش قابلين يدخلو الجمهور الاردني المفروض من اتحاد الكره قدم طلب من الاتحاد الاسيوي نقل المباراة ع ارض محايده وهذا رأيي انه الافضل للجميع الله يستر من هالمباراه صار عليها ضجه كبيرة ليس لها لزوم انها مجرد لعبة كره قدم بين دولتين شقيقتين وجاراتين عبر التاريخ ان شاء الله الامور تنتهي ع خير اللهم امين
ونختتم مع تعليق يوسف حيث كتب : كل شخص يمثل نفسه فقط لا يمثل شعب أصيل مضياف العراقيين لهم مكانة خاصة ولنا أصدقاء كثر منهم ،،، والجمهور الأردني بين أهله بالبصرة بيوتهم مفتوحه لنا ،،، محبتي وتقديري للشعب العراقي العزيز كافة ،،،
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، إنه "استنادا للتوجيهات الحكومية، باشرت الهيئة وبالتعاون مع الدوائر العاملة بتسهيل مرور الأشقاء من المشجعين الأردنيين إلى العراق".
وأضاف أن "عدد المشجعين الأردنيين الداخلين عبر منفذ طريبيل بلغ 727 منذ يوم التاسع لغاية اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، فيما سجل منفذ مطار البصرة الدولي دخول أكثر من 300 مشجع".
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محاصرة جماهير أردنية في بغداد حديث مواقع التواصل
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