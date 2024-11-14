محاصرة جماهير أردنية في بغداد حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد اعلان موعد المواجهة بين النشامى والمنتخب العراقي اليوم الخميس، توافد العديد من المشجعين الأردنيين لحضور المباراة والتي ستقام على الأراضي العراقية، وبعد تعرضهم للمحاصرة في باصاتهم على طريق بغداد من قبل بعض الأشخاص صرح الداخلية العراقي بأن هناك بعض الصفحات على مواقع تحاول خلط الأوراق والإساءة للجهود التي تبذل لإنجاح المباراة، وأكد أن جميع التسهيلات متوفرة لحضور الجماهير الكروية العراقية والأردنية

اثارت هذه التصريحات تفاعلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

ف علق زيد : لعبة كرة قدم تستاهل كل هالامور!!!!

ناس بتذم ناس وناس تاكل بلحم ناس والله عيب

وقال ماهر : كلام غير صحيح أبناء الاردن تعرضوا للاعتداء على الحدود من موظفين رسميين و محاولاتهم منع الجمهور الاردني من

عدم دخلوهم لحضور المباراة

وفي فيديوهات تثبت ذلك

وكتب حازم من البلد الشقيق العراق : حياكم الله ايها النشامى بين اهلكم وناسكم العراق بلدكم الثاني.

وأضاف يزن : كلها إشاعات والشعب العراقي من اجود الشعوب العربية بالضيافة واحترام الضيف وعن تجربة وبالتوفيق للنشامى

وقال جاسر : بصراحه لقد شاهد الجميع الفيديوهات في معبر الكرامه و طربيل مش قابلين يدخلو الجمهور الاردني المفروض من اتحاد الكره قدم طلب من الاتحاد الاسيوي نقل المباراة ع ارض محايده وهذا رأيي انه الافضل للجميع الله يستر من هالمباراه صار عليها ضجه كبيرة ليس لها لزوم انها مجرد لعبة كره قدم بين دولتين شقيقتين وجاراتين عبر التاريخ ان شاء الله الامور تنتهي ع خير اللهم امين

ونختتم مع تعليق يوسف حيث كتب : كل شخص يمثل نفسه فقط لا يمثل شعب أصيل مضياف العراقيين لهم مكانة خاصة ولنا أصدقاء كثر منهم ،،، والجمهور الأردني بين أهله بالبصرة بيوتهم مفتوحه لنا ،،، محبتي وتقديري للشعب العراقي العزيز كافة ،،،

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، إنه "استنادا للتوجيهات الحكومية، باشرت الهيئة وبالتعاون مع الدوائر العاملة بتسهيل مرور الأشقاء من المشجعين الأردنيين إلى العراق".

وأضاف أن "عدد المشجعين الأردنيين الداخلين عبر منفذ طريبيل بلغ 727 منذ يوم التاسع لغاية اليوم الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري، فيما سجل منفذ مطار البصرة الدولي دخول أكثر من 300 مشجع".

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محاصرة جماهير أردنية في بغداد حديث مواقع التواصل



