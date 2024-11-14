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بدعم من تمكين ستارت أب بحرين تختتم سلسلة جولات ستارت أب بحرين لهذا العام بتتويج فائزين جديدين

11/14/2024 9:06:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت "ستارت أب بحرين"، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، وبدعم من صندوق العمل (تمكين)، مؤخرًا فعالية ضمن سلسلة "جولات ستارت أب بحرين"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية.
وتضمنت الفعالية كلمة افتتاحية حول ريادة الأعمال ألقاها عضو لجنة التحكيم وليام ستادلين، رئيس الاستثمار في شركة Mayfair technology Partners، كما ضمت لجنة التحكيم نخبة من المحكّمين الإقليميين والمحليين، وهم: جو كوبريانوس، رئيس الشؤون الإستراتيجية في AstroLabs؛ رومان أسونساو، شريك في Antler؛
خالد السفلان، الشريك الإداري في Sawadi Ventures.
وشاركت في الفعالية خمس شركات بحرينية ناشئة، وهي: "MedBuddy" التي تقدم منصة شاملة لإدارة خدمات الرعاية الصحية تربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و "Academity" وهي منصة مبتكرة لتسهيل إدارة الأكاديميات الرياضية من خلال عمليات مرتكزة على التكنولوجيا تعزز التواصل والكفاءة في البحرين وخارجها؛ "Photon" وهي شركة بحرينية تعمل على تطوير أنظمة وحلول مستدامة واقتصادية للحماية من تآكل المعادن والصدأ، مع تطلع لتوسيع هذه الحلول للأسواق العالمية، الى جانب "TellSaleem" منصة بحرينية رائدة في مجال الطب عن بُعد تهدف إلى تسهيل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، مما يتيح للمرضى في المنطقة الحصول على رعاية صحية عالية الجودة من أي مكان في العالم؛ و"Sleet Media" شركة متخصصة في الإعلانات الرقمية تقدم حلولاً اقتصادية وسريعة التنفيذ معتمدة على نهج يستند إلى البيانات.
وبعد جلسة تقييم دقيقة لجميع الشركات، أعلنت اللجنة فوز شركة "TellSaleem" ومؤسسها خالد ساتر بالمركز الأول، وشركة "Academity" ومؤسسها يارا علي بالمركز الثاني.
وبهذه المناسبة، أعرب خالد ساتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في "TellSaleem"، عن امتنانه لهذه الفرصة والدعم المستمر لمجتمع ريادة الأعمال في البحرين، قائلاً: "ساهم المعسكر التدريبي للبرنامج في تعزيز مهاراتنا ومنحنا المعرفة اللازمة لعرض المشاريع وتحقيق النجاح في هذه الفعالية، هذا الفوز يمثل دفعة هامة لشركتنا ويشعل شغفنا لمواصلة الابتكار والنمو".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة استضافت 15 فعالية منذ انطلاقها، بهدف تقديم فرص مميزة لرواد الأعمال في البحرين، وتم تدريب 92 رائد عمل من خلال البرنامج التدريبي التابع لهذه المبادرة، حيث تم التركيز على تطوير المهارات اللازمة لعرض المشاريع أمام المستثمرين بهدف جمع الاستثمارات، مما يسهم في تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة، ونتج عن ذلك مشاركة 77 رائد عمل في تقديم العروض ضمن فعاليات "جولات ستارت أب بحرين"، حيث عرضوا أفكارًا ريادية مبتكرة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد حققت السلسلة نجاحاً كبيراً، حيث توجت 21 فائزًا تم اختيارهم من قبل لجان تحكيم تضم خبراء ومختصين محليين وإقليميين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام "تمكين" بدعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال برامج الدعم المتخصصة التي تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم وتوسعتها، واكتساب المعرفة والمهارات الريادية، وجمع التمويل اللازم لتحقيق النجاح.
لمزيد من المعلومات حول "ستارت أب بحرين" وكيفية المشاركة في النسخة القادمة من "جولات ستارت أب بحرين"، يمكن زيارة الموقع startupbahrain، أو متابعة حساب @startupbahrain عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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