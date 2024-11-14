بدعم من تمكين ستارت أب بحرين تختتم سلسلة جولات ستارت أب بحرين لهذا العام بتتويج فائزين جديدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت "ستارت أب بحرين"، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، وبدعم من صندوق العمل (تمكين)، مؤخرًا فعالية ضمن سلسلة "جولات ستارت أب بحرين"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية.
وتضمنت الفعالية كلمة افتتاحية حول ريادة الأعمال ألقاها عضو لجنة التحكيم وليام ستادلين، رئيس الاستثمار في شركة Mayfair technology
Partners، كما ضمت لجنة التحكيم نخبة من المحكّمين الإقليميين والمحليين، وهم: جو كوبريانوس، رئيس الشؤون الإستراتيجية في AstroLabs؛ رومان أسونساو، شريك في Antler؛
خالد السفلان، الشريك الإداري في Sawadi Ventures.
وشاركت في الفعالية خمس شركات بحرينية ناشئة، وهي: "MedBuddy" التي تقدم منصة شاملة لإدارة خدمات الرعاية الصحية تربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و "Academity" وهي منصة مبتكرة لتسهيل إدارة الأكاديميات الرياضية من خلال عمليات مرتكزة على التكنولوجيا تعزز التواصل والكفاءة في البحرين وخارجها؛ "Photon" وهي شركة بحرينية تعمل على تطوير أنظمة وحلول مستدامة واقتصادية للحماية من تآكل المعادن والصدأ، مع تطلع لتوسيع هذه الحلول للأسواق العالمية، الى جانب "TellSaleem" منصة بحرينية رائدة في مجال الطب عن بُعد تهدف إلى تسهيل خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، مما يتيح للمرضى في المنطقة الحصول على رعاية صحية عالية الجودة من أي مكان في العالم؛ و"Sleet Media" شركة متخصصة في الإعلانات الرقمية تقدم حلولاً اقتصادية وسريعة التنفيذ معتمدة على نهج يستند إلى البيانات.
وبعد جلسة تقييم دقيقة لجميع الشركات، أعلنت اللجنة فوز شركة "TellSaleem" ومؤسسها خالد ساتر بالمركز الأول، وشركة "Academity" ومؤسسها يارا علي بالمركز الثاني.
وبهذه المناسبة، أعرب خالد ساتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في "TellSaleem"، عن امتنانه لهذه الفرصة والدعم المستمر لمجتمع ريادة الأعمال في البحرين، قائلاً: "ساهم المعسكر التدريبي للبرنامج في تعزيز مهاراتنا ومنحنا المعرفة اللازمة لعرض المشاريع وتحقيق النجاح في هذه الفعالية، هذا الفوز يمثل دفعة هامة لشركتنا ويشعل شغفنا لمواصلة الابتكار والنمو".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة استضافت 15 فعالية منذ انطلاقها، بهدف تقديم فرص مميزة لرواد الأعمال في البحرين، وتم تدريب 92 رائد عمل من خلال البرنامج التدريبي التابع لهذه المبادرة، حيث تم التركيز على تطوير المهارات اللازمة لعرض المشاريع أمام المستثمرين بهدف جمع الاستثمارات، مما يسهم في تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة، ونتج عن ذلك مشاركة 77 رائد عمل في تقديم العروض ضمن فعاليات "جولات ستارت أب بحرين"، حيث عرضوا أفكارًا ريادية مبتكرة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد حققت السلسلة نجاحاً كبيراً، حيث توجت 21 فائزًا تم اختيارهم من قبل لجان تحكيم تضم خبراء ومختصين محليين وإقليميين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام "تمكين" بدعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال برامج الدعم المتخصصة التي تهدف إلى مساعدة رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم وتوسعتها، واكتساب المعرفة والمهارات الريادية، وجمع التمويل اللازم لتحقيق النجاح.
لمزيد من المعلومات حول "ستارت أب بحرين" وكيفية المشاركة في النسخة القادمة من "جولات ستارت أب بحرين"، يمكن زيارة الموقع startupbahrain، أو متابعة حساب @startupbahrain عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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