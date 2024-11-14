القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى
التاريخ
11/14/2024 9:06:56 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل صاحب المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، العقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وذلك صباح اليوم.
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