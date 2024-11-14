محافظ الجنوبية يشهد الفعالية التوعوية بمناسبة يوم السكري العالمي تحت شعار السكري وجودة الحياة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري، شهد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، فعالية اليوم العالمي للسكري، بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، وأقيمت بالتعاون مع جمعية السكري البحرينية وشركة بابكو ومستشفى العوالي في حديقة الأميرة سبيكة بمنطقة العوالي، بحضور اللواء متقاعد طبيب طارق حميد، رئيس مجلس إدارة مستشفى
العوالي، والعميد حمد محمد الخياط، نائب المحافظ، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الصحة والجهات المشاركة.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن الاحتفال باليوم العالمي للسكري لهذا العام، والذي يأتي تحت شعار "السكري وجودة الحياة"، يعكس حرص المحافظة على تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة، كما بين حرص المحافظة على المشاركة في وتنظيم الفعاليات الصحية والمجتمعية التي تتزامن مع المناسبات العالمية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي واستدامته بين مختلف فئات مجتمع المحافظة الجنوبية، وذلك في إطار مساعي المحافظة لتحقيق رؤيتها في جعل الرفاع مدينة صحية.
من جانبه، ألقى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة كلمة بهذه المناسبة أشار من خلالها إلى أهمية الوعي والتثقيف حول داء السكري والوقاية منه بالتشخيص المبكر، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع، موضحًا أن جمعية السكري البحرينية قد أطلقت مبادرة "مكافحة السكري والوقاية من السمنة" في المحافظة، وذلك سعيًا لزيادة الوعي بمرض السكري والسيطرة على السمنة، الأمر الذي يعود بالخير والمنفعة على الجميع.
كما تضمنت الفعالية السنوية للتوعية حول داء السكري فقرات صحية منوعة، حيث ألقت الدكتورة دلال الرميحي كلمة أوضحت من خلالها دور التوعية بالأساليب الطبية الحديثة وأثر تعزيز الوعي الصحي لتجنب الإصابة بالسكري وطرق الوقاية منه من خلال أساليب الحياة الصحية.
وفي ختام الفعالية، تفضل سمو محافظ المحافظة الجنوبية بافتتاح معرض التوعية، الذي تضمن عدة أركان لتعزيز الثقافة الصحية لمرضى السكري وطرق التوعية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني من أجل سلامة وصحة الفرد والمجتمع.
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