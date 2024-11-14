بول أرابيا يعيد افتتاح فرعه في شارع التحلية ليقدم تجربة طعام فرنسية أصيلة في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلن بول أرابيا، المخبز الفرنسي الشهير والمطعم المميز لتجارب الطعام العصرية والمريحة، عن انتهاء عمليات تجديد فرعه في شارع التحلية في الرياض ضمن فعالية مميزة بحضور عملاء المطعم وشخصيات هامة من مشهد الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. ويجمع فرع المطعم بتصميمه الجديد بين أناقة الطراز الفرنسي وأعلى معايير الجودة في المأكولات الفاخرة التي تشتهر بها علامة پول.
ويتميز التصميم الجديد بديكورات داخلية تدمج بين الطابع الفرنسي الحديث والكلاسيكي ليوفر للضيوف أجواءً مريحة وراقية. ويعتمد التصميم أيضاً على مصادر الإضاءة الهادئة والمواد الطبيعية واللمسات الأنيقة لتقديم تجربة طعام مريحة وأجواء ممتعة بصحبة أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل.
وتتكامل التصاميم والديكورات الأنيقة مع تجارب الطعام المميزة على التراس المميز بالإطلالات الرائعة على شارع التحلية النابض بالحياة. ويُعد التراس المكان الأمثل للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء المفعمة بالحيوية في واحد من أكثر الشوارع تميزاً في العاصمة السعودية.
ويواصل فرع بول أرابيا في التحلية تقديم مجموعة متنوعة من المخبوزات الطازجة والخبز والأطباق المميزة التي تشمل وجبات الفطور والغداء والعشاء. ويدعو المخبز الضيوف للاستمتاع بالنكهات الفرنسية الأصيلة وتذوق أصناف الكروسان الطازج أو التارت الشهي أو الاختيار من تشكيلة الأطباق الرئيسية، التي تتضمن كوردون بلو الدجاج ولحم خاصرة العجل وأطباق أخرى.
وتمت إعادة افتتاح مطعم بول أرابيا الجديد بحضور نخبة من الضيوف البارزين الذين شاركوا لحظات الافتتاح والأجواء المثيرة عبر حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمتعوا بالأطباق المميزة من قائمة الطعام وتجارب الضيافة المستوحاة من الثقافة الفرنسية، مؤكدين التزام بول أرابيا بالارتقاء بتجارب الضيوف في السعودية.
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