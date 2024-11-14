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بول أرابيا يعيد افتتاح فرعه في شارع التحلية ليقدم تجربة طعام فرنسية أصيلة في الرياض

11/14/2024 9:01:18 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلن بول أرابيا، المخبز الفرنسي الشهير والمطعم المميز لتجارب الطعام العصرية والمريحة، عن انتهاء عمليات تجديد فرعه في شارع التحلية في الرياض ضمن فعالية مميزة بحضور عملاء المطعم وشخصيات هامة من مشهد الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. ويجمع فرع المطعم بتصميمه الجديد بين أناقة الطراز الفرنسي وأعلى معايير الجودة في المأكولات الفاخرة التي تشتهر بها علامة پول.

ويتميز التصميم الجديد بديكورات داخلية تدمج بين الطابع الفرنسي الحديث والكلاسيكي ليوفر للضيوف أجواءً مريحة وراقية. ويعتمد التصميم أيضاً على مصادر الإضاءة الهادئة والمواد الطبيعية واللمسات الأنيقة لتقديم تجربة طعام مريحة وأجواء ممتعة بصحبة أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل.

وتتكامل التصاميم والديكورات الأنيقة مع تجارب الطعام المميزة على التراس المميز بالإطلالات الرائعة على شارع التحلية النابض بالحياة. ويُعد التراس المكان الأمثل للاسترخاء والاستمتاع بالأجواء المفعمة بالحيوية في واحد من أكثر الشوارع تميزاً في العاصمة السعودية.

ويواصل فرع بول أرابيا في التحلية تقديم مجموعة متنوعة من المخبوزات الطازجة والخبز والأطباق المميزة التي تشمل وجبات الفطور والغداء والعشاء. ويدعو المخبز الضيوف للاستمتاع بالنكهات الفرنسية الأصيلة وتذوق أصناف الكروسان الطازج أو التارت الشهي أو الاختيار من تشكيلة الأطباق الرئيسية، التي تتضمن كوردون بلو الدجاج ولحم خاصرة العجل وأطباق أخرى.

وتمت إعادة افتتاح مطعم بول أرابيا الجديد بحضور نخبة من الضيوف البارزين الذين شاركوا لحظات الافتتاح والأجواء المثيرة عبر حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، واستمتعوا بالأطباق المميزة من قائمة الطعام وتجارب الضيافة المستوحاة من الثقافة الفرنسية، مؤكدين التزام بول أرابيا بالارتقاء بتجارب الضيوف في السعودية.

الوسوم#الرياض #پول أرابيا #مطعم

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