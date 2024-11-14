أعلنت Belkin عن ملحقات جديدة تمامًا لجهاز Apple Vision Pro في Web Summit 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Belkin ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية منذ 40 عامًا، اليوم عن إضافتين جديدتين إلى نظامها البيئي لملحقات "Apple Vision Pro" - لتزويد المستخدمين بطرق جديدة لتجربة الجهاز الثوري. تشمل ملحقات Apple Vision Pro من Belkin حامل البطارية الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، واليوم تضيف المجموعة حقيبة سفر وحزام رأس. تتوفر المحفظة الآن للطلب على belkin وapple ومواقع Apple Store المختارة حول العالم.

قال Steve Malony، الرئيس التنفيذي لشركة Belkin: "منذ عام 1983، كانت Belkin في طليعة الابتكار، حيث قامت بتشكيل النظام البيئي للملحقات مع كل قفزة في الأجهزة الرائدة”. "من خلال الريادة في الكابل الأصلي الذي يربط Apple IIc بطابعة متوازية، كنا نقود التقدم، نقود الطريق وندفع الحدود أينما تطورت التكنولوجيا". "لننتقل سريعًا إلى يومنا هذا، حيث تعمل Apple Vision Pro على تحويل الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع المحتوى. نحن نواصل إحداث ثورة في نظام الملحقات لمضاعفة وتعزيز الطرق التي يستخدم بها المستهلكون والشركات هذا الكمبيوتر المكاني القوي".

حزام الرأس لـ Apple Vision Pro

يعمل حزام الرأس على تعزيز الراحة والاستقرار لمستخدمي Apple Vision Pro بتصميمه المريح والقابل للتعديل. تم تصميمه بعناية مع طبقات معززة وآلية قفل آمنة ونقاط تثبيت إضافية للحفاظ على Vision Pro ثابتًا في مكانه على المستخدم مع توزيع الوزن بالتساوي. يضمن الحزام القابل للتعديل بسهولة ملاءمة دقيقة لمجموعة واسعة من أحجام الرأس.

حقيبة سفر لـ Apple Vision Pro

تم تصميم حقيبة السفر لحماية جهاز Apple Vision Pro عند اصطحابه أثناء التنقل. إنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ويمكن حملها باستخدام المقبض أو باستخدام الأشرطة القابلة للتعديل إما على الكتف أو عبر الجسم. يحافظ التصميم متعدد المقصورات على جهاز Vision Pro وملحقاته، مثل البطارية ومحول الطاقة وعصابات الرأس، منظمة وسهلة الوصول إليها. تم تصميمه بغطاء داخلي وقاعدة مبطنة للحماية الإضافية. يجعل السحاب الأمامي العميق الوصول سهلاً، وتوفر الجيوب الإضافية مساحة تخزين إضافية للأغراض الشخصية. حقيبة السفر مصنوعة من قماش خفيف الوزن وعالي الأداء لضمان المتانة، وتأتي باللون الرمادي الفضائي السرمدي.

ينضم هذان المنتجان إلى حامل بطارية Belkin لـ Apple Vision Pro. صُمم حامل البطارية للحفاظ على وضع البطارية آمنًا، ويسمح بتجربة مريحة ومتعددة الاستخدامات بدون استخدام اليدين.

التسعير والتوافر

يتوفر حزام الرأس للطلب الآن مقابل 49.95 دولارًا أمريكيًا على belkin وapple ومواقع محددة لمتجر Apple Store في الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

تتوفر حقيبة السفر للطلب الآن مقابل 99.95 دولارًا أمريكيًا على belkin وapple ومواقع محددة لمتجر Apple Store في الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

يتوفر حامل البطارية للطلب الآن مقابل 49.95 دولارًا أمريكيًا على belkin وapple ومواقع محددة لمتجر Apple في الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

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حول Belkin

Belkin هي شركة رائدة في مجال الملحقات ومقرها كاليفورنيا، حيث تقدم منتجات الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والمنتجات الصوتية الحائزة على جوائز على مدار الأربعين عامًا الماضية. حافظت Belkin، التي تم تصميمها وهندستها في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة والأهم من ذلك، الأشخاص الذين تخدمهم. منذ بداياتنا المتواضعة في مرآب جنوب كاليفورنيا في عام 1983، أصبحت Belkin شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة. سنظل نستمد الإلهام إلى الأبد من الكوكب الذي نعيش عليه، والاتصال بين الناس والتكنولوجيا.

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