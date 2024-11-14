أعلنت Belkin عن ملحقات جديدة تمامًا لجهاز Apple Vision Pro في Web Summit 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Belkin ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية منذ 40 عامًا، اليوم عن إضافتين جديدتين إلى نظامها البيئي لملحقات "Apple Vision Pro" - لتزويد المستخدمين بطرق جديدة لتجربة الجهاز الثوري. تشمل ملحقات Apple Vision Pro من Belkin حامل البطارية الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، واليوم تضيف المجموعة حقيبة سفر وحزام رأس. تتوفر المحفظة الآن للطلب على belkin وapple ومواقع Apple Store المختارة حول العالم.
قال Steve Malony، الرئيس التنفيذي لشركة Belkin: "منذ عام 1983، كانت Belkin في طليعة الابتكار، حيث قامت بتشكيل النظام البيئي للملحقات مع كل قفزة في الأجهزة الرائدة”. "من خلال الريادة في الكابل الأصلي الذي يربط Apple IIc بطابعة متوازية، كنا نقود التقدم، نقود الطريق وندفع الحدود أينما تطورت التكنولوجيا". "لننتقل سريعًا إلى يومنا هذا، حيث تعمل Apple Vision Pro على تحويل الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع المحتوى. نحن نواصل إحداث ثورة في نظام الملحقات لمضاعفة وتعزيز الطرق التي يستخدم بها المستهلكون والشركات هذا الكمبيوتر المكاني القوي".
حزام الرأس لـ Apple Vision Pro
يعمل حزام الرأس على تعزيز الراحة والاستقرار لمستخدمي Apple Vision Pro بتصميمه المريح والقابل للتعديل. تم تصميمه بعناية مع طبقات معززة وآلية قفل آمنة ونقاط تثبيت إضافية للحفاظ على Vision Pro ثابتًا في مكانه على المستخدم مع توزيع الوزن بالتساوي. يضمن الحزام القابل للتعديل بسهولة ملاءمة دقيقة لمجموعة واسعة من أحجام الرأس.
حقيبة سفر لـ Apple Vision Pro
تم تصميم حقيبة السفر لحماية جهاز Apple Vision Pro عند اصطحابه أثناء التنقل. إنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ويمكن حملها باستخدام المقبض أو باستخدام الأشرطة القابلة للتعديل إما على الكتف أو عبر الجسم. يحافظ التصميم متعدد المقصورات على جهاز Vision Pro وملحقاته، مثل البطارية ومحول الطاقة وعصابات الرأس، منظمة وسهلة الوصول إليها. تم تصميمه بغطاء داخلي وقاعدة مبطنة للحماية الإضافية. يجعل السحاب الأمامي العميق الوصول سهلاً، وتوفر الجيوب الإضافية مساحة تخزين إضافية للأغراض الشخصية. حقيبة السفر مصنوعة من قماش خفيف الوزن وعالي الأداء لضمان المتانة، وتأتي باللون الرمادي الفضائي السرمدي.
ينضم هذان المنتجان إلى حامل بطارية Belkin لـ Apple Vision Pro. صُمم حامل البطارية للحفاظ على وضع البطارية آمنًا، ويسمح بتجربة مريحة ومتعددة الاستخدامات بدون استخدام اليدين.
التسعير والتوافر
يتوفر حزام الرأس للطلب الآن مقابل 49.95 دولارًا أمريكيًا على belkin وapple ومواقع محددة لمتجر Apple Store في الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
تتوفر حقيبة السفر للطلب الآن مقابل 99.95 دولارًا أمريكيًا على belkin وapple ومواقع محددة لمتجر Apple Store في الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
يتوفر حامل البطارية للطلب الآن مقابل 49.95 دولارًا أمريكيًا على belkin وapple ومواقع محددة لمتجر Apple في الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ واليابان وسنغافورة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
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حول Belkin
Belkin هي شركة رائدة في مجال الملحقات ومقرها كاليفورنيا، حيث تقدم منتجات الطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال والمنتجات الصوتية الحائزة على جوائز على مدار الأربعين عامًا الماضية. حافظت Belkin، التي تم تصميمها وهندستها في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم، على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة والأهم من ذلك، الأشخاص الذين تخدمهم. منذ بداياتنا المتواضعة في مرآب جنوب كاليفورنيا في عام 1983، أصبحت Belkin شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة. سنظل نستمد الإلهام إلى الأبد من الكوكب الذي نعيش عليه، والاتصال بين الناس والتكنولوجيا.
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